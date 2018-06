Poslavlja se Neil Portnow - "oče" nagrad grammy

Na položaju ju deloval 20 let, številni pa so se njegove upokojitve že zelo veselili

Neil Portnow, predsednik Ameriške narodne akademije snemalnih umetnosti in znanosti, ki podeljuje tudi slovite nagrade grammy, je po 20 letih delovanja naznanil, da se od položaja poslavlja.

Zakaj se je Portnow po dveh desetletjih odločil, da se od položaja dokončno poslovi? Številni menijo, da so 70-letnika do tega privedli številni pozivi k njegovemu odstopu, potem ko je izjavil, da se morajo ženske, če želijo osvojiti več nagrad grammy, pogosteje in očitneje izpostaviti in "zganiti".

"Mislim, da se mora začeti z ženskami, ki so ustvarjalne v svojih srcih in dušah – ki želijo postati glasbenice, inženirke, producentke in ki želijo postati del industrije na vodstvenih položajih, da se zganejo, ker mislim, da bodo več kot dobrodošle," je dejal januarja, z izjavo pa je dvignil veliko prahu ...

Takoj po sporni izjavi se je na njegove besede odzvala glasbenica P!nk, ki je na družbenem omrežju zapisala: "Ženskam v glasbeni industriji se ni treba 'zganiti'. Ženske se prebijajo v ospredje od samega začetka. Prebijajo in hkrati tudi postavljajo ob stran."

A odbor Akademije grammy se za predsednikovo odstavitev kljub številnim pozivom kar ni in ni želel odločiti – namesto tega so pred kratkim sporočili, da se bo Portnow dokončno poslovil prihodnje leto, do tedaj pa bo odbor skupaj s sedanjim predsednikom razmislil o njegovem nasledniku.

Veselje ob upokojitvi

Njegove "upokojitve" so se razveselile številne glasbenice, pa tudi nekatere članice akademije, poročajo ameriški mediji. Letošnja podelitev prestižnih glasbenih nagrad je namreč razočarala številne. Večino nagrad so namreč domov odnesli moški izvajalci, krivdo za to pa številni pripisujejo Portnowu.

Portnow se je v zadnjem času znašel še v središču ene afere – nekdanja podpredsednica akademije Dana Tomarken ga je namreč obtožila, da je denar, ki bi ga naj akademija namenila v dobrodelne namene, porabil za pokrivanje stroškov televizijskega prenosa podelitve nagrad grammy.

