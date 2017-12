Poslednja obletnica znamenite Ambasade Gavioli

Praznino po zaprtju bo težko zapolniti

9. december 2017 ob 08:20

Izola - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ambasada Gavioli praznuje 22. obletnico svojega delovanja. Praznovanje ima grenek priokus, saj se pot slovite diskoteke vztrajno bliža koncu.

Izolska Ambasada Gavioli bo z današnjim dnem odprtih vrat, novinarsko konferenco in zabavo zaznamovala 22. obletnico svojega delovanja, prvega januarja prihodnje leto pa bo gostila še zadnji dogodek, s katerim se bo za vedno poslovila od ljubiteljev elektronske kulture.

Ambasada Gavioli pozornost vzbuja tako s svojo pojavo kot z vsebino. Za prvo je poskrbel arhitekt Gianni Gavioli, po katerem je ambasada dobila ime, za drugo pa znana imena elektronike. "Kup ljudi je izšlo iz kroga okoli Ambasade ali pa so bili pod njenim vplivom. Govorim o Umeku, Canzianiju, Tommyju in DeClerku ... Je neko okolje na Obali, ki je ustvarjalno tudi zaradi Ambasade Gavioli," je povedal Gregor Zalokar, poznavalec elektronske glasbe.

Praznino, ki bo nastala po zaprtju Gaviolija, bo težko zapolniti, še dodaja Zalokar: "Težava je v tem, da je elektronska glasba vmes postala globalna. Veliki DJ-ji so praktično popzvezde in jih v Sloveniji ne moremo gostiti, ker so predragi. Zadnji taki gost je bil Axel pred skoraj petimi leti. Zdaj izgubljamo stik še s tem delom, ki mu pravimo ibiška elektronika, se pravi veliki tehno, veliki house, trance. Iskreno, malo me skrbi, kaj se bo dogajalo."

Novi lastnik, družba Elektro Turnšek, ima z Ambasado Gavioli drugačne načrte – predstavljeni bodo na današnji novinarski konferenci. Na večerni zabavi, ki bo trajala do jutranjih ur, pa bodo nastopili Erick Morillo, Valentino Kanzyani in Angel Anx.

Jasna Preskar, Radio Slovenija