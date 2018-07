Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marilyn Monroe se je rodila 1. junija 1926 kot Norma Jean Mortenson (pozneje je začela uporabljati priimek Baker) in velik del otroštva zaradi materinih psihičnih težav (diagnosticirali so ji paranoidno shizofrenijo) preživela v rejniških družinah in sirotišnicah. Foto: Getty Images Sorodne novice Fotografinja slovenskih korenin, ki je v objektiv ujela Marilyn Monroe in Picassa Dodaj v

"Poslednje poziranje" Marilyn Monroe pripada fotografovim sorodnikom

Fotografije so si želeli prisvojiti tudi fotografovi sodelavci

21. julij 2018 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Junija 1962 je sloviti fotografski mojster Bern Stern poslednjič fotografiral Marilyn Monroe. Za Marilyn je bil le nekaj mesecev pozneje namreč usoden prevelik odmerek barbituratov. Vse od smrti Monroejeve so si pravice do ikoničnih fotografij želeli izboriti tudi nekateri fotografovi sodelavci.

Fotografije so širši javnosti danes poznane pod imenom Poslednje poziranje, nastale pa so v prestižnem hotelu Air Hotel v Los Angelesu. Po smrti Monroejeve so fotografije objavili v modni reviji Vogue, po naročilu katere so tudi nastale - kljub temu pa dolgo ni bilo jasno, komu po smrti fotografa pripadajo avtorske in distribucijske pravice do ikoničnega dela.

Fotografovi asistentki, dvojčici Lisa in Lynette Lavender, sta na sodišču nekaj dni po fotografovi smrti vložili zahtevo, da se avtorske pravice pripišejo njima. Trdili sta, da je Bern Stern v času življenja dejal, da jima prepušča pravico do njegovega dela. A njuna zgodba sodnika ni prepričala.

Sodnik je po dolgoletnem boju pred nekaj dnevi presodil, da so edini upravičeni lasniki pravic do fotografij samo fotografovi potomci in sorodniki, natančneje Shannah Laumeister Stern, žena pokojnega fotografa.

Usodna zapeljivka

Monroejeva bi bila letos stara 92 let, njena zvezdniška kariera pa se je začela s filmom Niagara, za vrhunec pa veljata komediji Billyja Wilderja Sedem let skomin (1955) in Nekateri so za vroče (1959). Pred oltar je stopila trikrat, med njenimi izbranci je bil tudi dramatik Arthur Miller.

Lik trapaste blondinke, ki zmede in zapeljuje moške z naivnostjo, je Marilyn ovekovečila v filmu Gospodje imajo raje plavolaske (1953). Za pojavnost Monroejeve je bila značilna zapeljiva čutnost, globoki dekolteji in izzivalna pozibavajoča hoja, zapečatena z avro nedolžnosti, pristnosti, krhkosti in skrivnostnosti.

K. Ši.