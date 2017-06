Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prvi knjigi se je Paddington v Londonu pojavil z izveskom na plaščku, na katerem je pisalo: "Prosim, pazite na tega medveda." Foto: Reuters "Začel sem pisati sebi v veselje," je leta 2014 povedal za BBC. "Po desetih dneh se je izkazalo, da imam v rokah knjigo." In še: "Paddington je zame zelo resničen." Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je Michael Bond, "oče" medveda Paddingtona

"Zame je Paddington zelo resničen," je rad povedal

28. junij 2017 ob 20:47

London - MMC RTV SLO/Reuters

Umrl je Michael Bond, avtor priljubljenega otroškega literarnega junaka, v dežni plašč zavitega medvedka iz Peruja, Paddingtona. Star je bil 91 let.

Bond je po krajši bolezni umrl v torek na svojem domu, je za medije potrdil njegov založnik, založba Harper Collins.

Britanec je medvedka svetu prvič predstavil leta 1958 v knjigi Medvedek Paddington (A Bear Called Paddington). Medvedek, ki nosi ime po londonski postaji Paddington, je med otroki priljubljen že od prve knjige naprej.

Zgodbe o Paddingtonu, ki izvira iz temnih gozdov Peruja in nosi star klobuk, potuje z zdelanim kovčkom ter je oblečen v deževni plašček, so vse od prvih izdaj konec 50. let preteklega stoletja doživljale številne ponatise. Knjige o medvedku so bile prevedene v 40 jezikov, po svetu jih je bilo prodanih več kot 35 milijonov izvodov.

Lik medvedka, ki obožuje marmelado, pa je navdihnil tudi vrsto animiranih televizijskih serij in film (2014), v katerem so nastopili Hugh Bonneville, Sally Hawkins in Julie Walters. Glas je medvedku posodil Ben Whishaw. Novembra bo v britanske kinematografe prišel že drugi del franšize.

Božično darilo v zadnjem hipu

Paddington je sicer "resničen" medvedek. Okrog božiča leta 1956 je Bond, tedaj snemalec televizijske hiše BBC, v londonski trgovini našel enega samega plišastega medveda in ga kupil za svojo ženo Brendo. Poimenoval ga je po postaji blizu njunega doma, Paddington, nato pa v samo enem tednu napisal osem zgodb o njem.

Pisal je vse do konca

Decembra 2014 je Bond izdal knjigo o novih dogodivščinah Paddingtona v Londonu, o katerih medvedek v pismih poroča upokojeni teti Lucy v dom ostarelih medvedov v perujsko prestolnico. Poslednja zgodba o medvedu, Paddington’s Finest Hour, je izšla aprila letos.

Bond se je rodil leta 1926 v Newburyju. Preden so ga zaposlili pri BBC-ju, je bil v kraljevih zračnih silah in britanski vojski.

So sorry to hear that Michael Bond has departed. He was as kindly, dignified, charming & lovable as the immortal Paddington Bear he gave us — Stephen Fry (@stephenfry) June 28, 2017

A wise bear always keeps a marmalade sandwich in his hat in case of emergency. – MICHAEL BOND (1926-2017) — The QI Elves (@qikipedia) June 28, 2017

Moving to see people leaving flowers and marmalade at Paddington Station in memory of Michael Bond. pic.twitter.com/uOOZw97gCx — Jacob Tomlinson (@_JacobTomlinson) June 28, 2017

A. J.