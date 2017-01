Poslovil se je nekdanji član zasedbe Black Sabbath Geoff Nicholls

Star je bil 68 let

V 69. letu starosti je umrl Geoff Nicholls, ki je bil 25 let klaviaturist skupine Black Sabbath. Kot je na svoji Facebookovi strani zapisal kitarist zasedbe Tony Iommi, je glasbenik v soboto izgubil dolgo bitko s pljučnim rakom.

"Sploh ne morem opisati, kako zelo žalosten sem, da nas je zapustil eden izmed mojih najbližjih in najboljših prijateljev Geoff Nicholls," je v soboto zapisal Iommi. "Bil je resnično dober prijatelj in skoraj 40 let mi je vedno stal ob strani. Pogrešal ga bom, v mojem srcu pa bo imel posebno mesto, dokler se ponovno ne srečava. Počivaj v miru, dragi prijatelj."

Njegovo smrt je potrdila tudi zasedba Quartz, kjer je Nicholls deloval, preden se je leta 1979 pridružil Black Sabbath. "Člani skupine in vsi, ki so s skupino kakorkoli povezani, trenutno ne moremo najti besed, ki bi lahko opisale našo žalost," so zapisali.

"Geoff se je že zelo dolgo boril z rakom in je imel za seboj tako agresivno kemoterapijo kot obsevanje in celo klinično raziskavo, a žal nobena izmed metod ni bila dovolj. V tem trenutku vsi poslušamo njegovo glasbo, ki ga bo v našem spominu ohranjala za vedno," so še dodali.

Poklonil se mu je tudi Ozzy

"Geoff je bil dolga leta eden izmed mojih najboljših prijateljev in zelo ga bom pogrešal," pa je na Twitterju zapisal Ozzy Osbourne.

Nicholls je sicer v skupini Quartz deloval pet let, a sta bila potem z Ronnijem Jamesom Diom leta 1979 povabljena k sodelovanju z zasedbo Black Sabbath, ko je bil skupino primoran zapustiti Osbourne, poroča Rolling Stone.

Klaviaturistovo prvo sodelovanje z Black Sabbath je bilo pri plošči Heaven and Hell, ki je izšla leta 1980, zatem pa je z zasedbo nanizal še devet studijskih albumov. Za uradnega člana skupine so ga sicer imenovali šele leta 1985, z njimi pa je sodeloval do leta 2004, ko ga je na klaviaturah nadomestil Adam Wakeman.

