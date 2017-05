Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Chris Cornell (20. julij 1964-18. maj 2017) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je pevec Chris Cornell, član Soundgarden in Audioslave

Vzrok smrti še ni znan

18. maj 2017 ob 10:14

Pri starosti 52 let je umrl Chris Cornell, nekdanji pevec seattelske zasedbe Soundgarden in kasneje še zasedbe Audioslave.

Novico je sporočil njegov predstavnik za javnost Brian Bumbery, ki je v izjavi zapisal, da je Chris Cornell umrl v noči s srede na četrtek v Detroitu, poroča Associated Press.

Ob tem je zapisal še, da je bila smrt "nenadna in nepričakovana" ter da je pevčeva družina pretresena. Bumbery je dodal še, da bo družina tesno sodelovala z mrliškim oglednikom ter da prosi za spoštovanje zasebnosti.

Cornell je nase opozoril v 90. letih minulega stoletja kot pevec, tekstopisec in ritemkitarist zasedbe Soundgarden, ene izmed vodilnih sil grungerske scene. Z novim tisočletjem je postal pevec in tekstopisec zasedbe Audioslave, v kateri je sodeloval z nekdanjimi člani Rage Against the Machine.

Sicer pa je Cornell podpisal tudi več samostojnih projektov in glasbe za filme. Med opaznejšimi projekti je bil tudi Temple of the Dog, ko so moči združili glasbeniki iz Seattla, ki so se z albumom poklonili spominu Andrewa Wooda, nekdanjega pevca zasedbe Mother Love Bone.

