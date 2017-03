Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sestre so zadnjič na odru stale leta 2015, prihodnji teden pa bi morale nastopiti v Los Angelesu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovila se je Joni Sledge, članica diskoskupine Sister Sledge

Umrla je v 61. letu starosti

12. marec 2017 ob 17:28

Phoenix - MMC RTV SLO

Joni Sledge, soustanoviteljica skupine Sister Sledge, ki je naklonjenost širše javnosti pridobila leta 1979 z diskohitom We Are Family, je umrla v petek, stara je bila 60 let.

Kot je povedal publicist skupine Biff Warren, je Joni Sledge v petek na njenem domu v Phoenixu mrtvo našel njen prijatelj. Warren je dodal, da Joni ni bila bolna, vzrok smrti pa za zdaj ostaja še neznan.

"Hvaležni smo za vaše molitve, medtem ko objokujemo izgubo sestre, matere, tete, nečakinje in sestrične," so v izjavi za javnost zapisali člani njene družine.

Joni in njene sestre, Debbie, Kim in Kathy so skupino ustanovile leta 1971 v rojstnem mestu Filadelfija, a do uspeha je bila dolga pot. "V glasbenem poslu smo bile že osem let in bile smo izredno razočarane. Rekle smo si, da bi preprosto morale na kolidž, in se ukvarjati s čim drugim kot z glasbo, saj je bilo resnično težko," je lani v intervjuju za The Guardian povedala Joni.

Prelomno srečanje

Sreča se jim je nasmehnila šele, ko so spoznale Bernarda Edwardsa in Nila Rodgersa iz skupine Chic, znane po hitih Le Freak, Everybody Dance in Dance, Dance, Dance.

Edwards in Rodgers sta nato za sestre napisala več pesmi in producirala album We Are Family, ki je četverici končno prinesel uspeh. Maja 1979 so se s pesmijo The Greatest Dancer prvič uvrstile na lestvice, še večji uspeh pa so mesec dni pozneje požele s hitom We Are Family, ki je slavil njihovo sestrsko povezanost. Pesem, ki jim je prinesla nominacijo za grammyja, je pozneje postala tudi himna ženske emancipacije in enotnosti.

Tako pesem kot album so prodali v več kot milijonu izvodov.

Kathy je skupino zapustila, ker se je odločila za solokariero, trio pa je še naprej nastopal in snemal, leta 2015 so nastopile tudi za papeža Frančiška. Sisters Sledge so zadnjič na odru stale oktobra, prihodnji teden pa so načrtovale nastop v Los Angelesu, še poroča The Independent.

Sa. J.