Posmehljivi zapisi o pedofiliji in posilstvih "odnesli" režiserja Varuhov galaksije

Razrešili so Jamesa Gunna

21. julij 2018 ob 16:38

Hollywood - MMC RTV SLO

Disney je s položaja režiserja filmske franšize Varuhi galaksije odstavil Jamesa Gunna. To se je zgodilo po tem, ko so po spletu zaokrožili Gunnovi zapisi na družbenem omrežju Twitter, v katerih se je šalil na račun pedofilije in posilstva.

Neprimerne šale, ki jih je James Gunn na družbenem omrežju Twitter objavil pred več leti, je pred kratkim izbrskal spletni portal Daily Caller. V objavah je filmski ustvarjalec posmehljivo pisal o pedofiliji in posilstvih. V eni izmed objav je zapisal: "Všeč mi je, ko se me mladi dečki dotikajo na zanimivih mestih."

Alen Horn, predsednik studia Walt Disney, je v petek naznanil razrešitev Gunna. "Žaljiv odnos in žaljivi zapisi, ki smo jih odkrili na Jamesovem profilu na Twitterju, so neopravičljivi," je zapisal v izjavi za javnost in pojasnil, da takšen odnos do grozljivih zločinov ni v skladu z vrednotami njihove družbe.

Gunn o spornih zapisih pred ameriškimi mediji (še) ni spregovoril, na svojem profilu družbenega omrežja Twitter pa je zapisal: "Včasih sem bil velik provokator – ustvarjal sem drzne filme in se šalil na račun zelo občutljivih tematik. Danes sem zelo drugačen človek, kot sem bil pred leti."

Sledilo je opravičilo. "Opravičujem se, če sem s svojim humorjem koga prizadel. Resnično mi je žal," je zapisal. Neprimerne objave je režiser umaknil s svojega spletnega profila.

Za zdaj še ni znano, kdo bo Gunna nadomestil na režiserskem mestu priljubljene franšize, katere tretji del naj bi po vseh napovedih začeli snemati prihodnje leto. Gunn je v preteklosti sodeloval tudi pri ustvarjanju zelo uspešne filmske franšize Maščevalci.

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over.