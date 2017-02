Posodobljeni češki malček

Prenova modela

11. februar 2017 ob 08:48

Mladá Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda je prenovila svojega malčka citigo. Poleg estetskih popravkov mu je namenila novo varnostno opremo in rešitve simply clever .

Škodin najmanjši model, ki je na prodaj od leta 2011, je dobil nov pokrov motorja, novo masko in rahlo preoblikovan odbijač z novima meglenkama. Slednji imata opcijsko lahko tudi funkcijo osvetljevanja ovinkov, ki deluje do hitrosti 40 kilometrov na uro. Zaradi nove oblike odbijačev je avtomobil zrasel za dobre tri centimetre v dolžino, pri čemer so druge mere ostale nespremenjene. Prenovo zunanjosti zaokrožajo nova 15-palčna platišča iz lahke litine v srebrni in antracitni barvi za opremo style ter nov karoserijski lak v kivijevo zeleni barvi.

Pametne posodobitve

Posodobitev notranjosti vključuje osveženo instrumentno ploščo, nov večfunkcijski volanski obroč, pri bolje opremljenih različicah pa tudi dvobarvno armaturno ploščo ter samodejno klimatsko napravo. A to še ni vse. V avtomobil so, tako kot v velikega superba, vgradili tudi dežnik, le da ta ni našel prostora v vratih, temveč pod sopotnikovim sedežem. Seveda ne manjka niti tehnologija Bluetooth, ki omogoča prostoročno klicanje in poslušanje glasbe.

S 3,6 metra dolžine citigo še naprej sodi med najmanjše mestne avtomobile, a z 2,42 metra veliko medosno razdaljo ima razmeroma prostorno kabino ter v zadku ponuja od 251 do 951 litrov prostora za prtljago.

V motorni paleti bomo našli litrska bencinska trivaljnika z močjo 44 oziroma 55 kilovatov (60 oz. 75 KM), na voljo pa bo tudi različica na stisnjeni zemeljski plin (CNG), ki razvije 50 kilovatov (68 KM).

Pomembna novost je tudi sistem za samodejno zaviranje v sili, ki deluje pri hitrostih med 5 in 30 kilometrov na uro.

Martin Macarol