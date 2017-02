Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Čilimi se vračajo v domove tudi po zaslugi znamke NITI. Najbolje prodajani izdelki omenjene znamke so sicer odeje. Foto: Niti Zimsko kolekcijo dopolnjujejo volnene nogavice. Foto: Niti Izdelki so narejeni iz volne - za odeje in nogavice jih dobijo z Zlatibora, za čilime pa iz Pirota. "Pirotski čilimi so daleč najbolj znani in imajo zaščiteno geografsko poreklo, zlatiborska volna pa je v Srbiji znamka zase, saj ima dolgo tradicijo pletenja, mehkoba in kakovost pa sta nesporni." Foto: Niti Navdih za izdelke najdeta povsod, v tradicionalnih motivih, ornamentih v samostanih, pločnikih, arhitekturi, pa v barvah narave, sledita pa tudi smernicam v oblikovanju in modi. Foto: Niti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Posodobljeni tradicionalni izdelki prek Instagrama v svet

V znamki želeli združiti vse, kar imata radi

9. februar 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Instagram je odlično tržniško orodje, kar dokazuje znamka NITI, ki s svojimi odejami in čilimi ter preostalimi volnenimi proizvodi, osvaja kupce po vsem svetu.

Znamka, za katero stojita mladi arhitektki Ljubica in Jelena (prva je iz Brusa, druga iz Podgorice, njuni poti pa sta se srečali na beograjski fakulteti za arhitekturo, študijska pot pa ju je vodila tudi na ljubljansko, kjer je Jelena tudi diplomirala, Ljubica pa je študij zaključila na beograjski), je svojo pot začela na Instagramu, za to družbeno omrežje pa sta se odločili zaradi vizualne narave aplikacije. Ta je omogočila, da njuni izdelki dospejo ne le do strank v regiji, temveč jih je povezal tudi s kupci v Londonu, Parizu, Oslu, New Yorku, Sydneyju. "Na ta način smo poleg kupcev dobile tudi veliko ponudb za prodajo v trgovinah po celotni Evropi, pa tudi prijav za delo, kar potrjuje to, da so družbena omrežja še kako koristna, če jih pravilno uporabljate."

Babica navdihnila NITI

Ljubica se je osnov tkalstva naučila opazujoč svojo babico Milinko, prav slednja je s svojim delom navdihnila nastanek znamke NITI. Ljubičina hiša (prihaja iz majhnega mesta Brus, od študijskih dni naprej pa je v Beogradu) je bila vedno polna čilimov in drugih tradicionalnih izdelkov, vedno pa je imela željo, da na njih nekaj spremeni. In zdaj to lahko počne, k sodelovanju pa je povabila Jeleno, s katero sta najprej delili študentske klopi v Beogradu in Ljubljani, zdaj pa nadaljujeta skupno poslovno pot."Gre za nadaljevanje družinske tradicije. Tehnika tkanja se je tradicionalno prenašala iz roda v rod. Ohranjanje in oživljanje družinske in kulturnega dediščine je tisto, kar želimo skozi NITI tudi doseči, to tudi promoviramo, dejstvo, da sva arhitektki pa le pomaga pri doseganju tega."

Poleg tega, da znata uporabljati moderna orodja promocije in prodaje, pa izdelki NITI tako slonijo na preteklosti. Del zgodbe so tudi čilimi, ki so nekoč bili del številnih domov v nekdanji skupni državi, zdaj pa se po zaslugi znamk, kot so Kobeiagi Kilims in NITI vračajo na velika vrata. Obe znamki sta čilimom vdahnili moderne vzorce, tako kot Nina in Ivana iz znamke Kobeiagi Kilims, pa je tudi Jeleni in Ljubici iz NITI največjo težavo predstavljalo iskanje tkalk, ki bi izdelovale njihove čilime in odeje. "Tkalstvo že leta zamira, glede na to, da imamo v ponudbi odeje in čilime, je bil najtežji del celotnega procesa najti dobre tkalke."



Našli sta jih v Srbiji, trenutno največ izdelkov izdelujejo v Drgačevu, pričakujejo pa tudi sodelovanje z društvom tkalk iz Vojvodine in vzhodne Srbije. "Načrtujeva tudi šolo tkanja, da bi omogočili stalno kakovost in tudi pomagali ohraniti obrt ter zaposliti ženske z ruralnih območij."

Tradicija je, kot rečeno, zaščitni znak NITI, pa tudi obrt in oblikovanje: "Verjameva, da bi vsi morali morali spoštovati in čuvati svojo tradicijo. Skozi naše delo je ne skušamo le ohraniti, temveč ji želimo dati neki nov pečat, želimo pa pokazati tudi, da so volneni izdelki kakovostni, zdravi in praktični."

Za zdaj so najbolj iskane odeje, razlog za to pa je tudi, da obstaja največ modelov. V ponudbi je za zdaj le en model čilima (kupite ga lahko v različnih dimenzijah), kmalu pa se bo tudi število čilimov povečalo, saj nastaja kolekcija babice Milinke. Za izdelavo čilima, odvisno od dimenzij, potrebujejo tudi do tri tedne, odeja pa nastaja od dva do štiri dni.

Vsakemu izmed izdelkov se posvetita stoodstotno: "Veliko časa se pogovarjava o idejah, izdelkih, stvareh, ki naju navdihujejo, radi eksperimentirava, ker misliva, da je ključ do uspeha." Vsak izdelek opazujeta z vidika arhitekture, predstavljata si, za kakšen interier bi bil izdelek najprimernejši. "Preproge, zavese in tekstil na splošno so nekaj, kar daje dušo prostoru, tako da je to tisto, kar imava vedno v mislih pri oblikovanju."

In kako naprej? V pripravi so novi čilimi, načrtujeta pa tudi omejeno kolekcijo pohištva tapeciranega z ročno izdelanimi tkaninami. "V tem trenutku sva osredotočeni na širitev volnenih izdelkov, ne izključujeva pa niti možnosti eksperimentiranja z drugimi naravnimi materiali." Njun najpomembnejši cilj pa je: "Odprtje trgovin NITI v Beogradu, Podgorici in Ljubljani."

Dolores Subotić