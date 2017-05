Pošta 300 let rojstva Marije Terezije počastila z jubilejno znamko

Razsvetljena absolutistka, začetnica številnih reform, je vladala 40 let

13. maj 2017 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mineva 300 let od rojstva habsburške vladarice Marije Terezije, edine vladarice v večstoletni zgodovini monarhije. Ob tej priložnosti je Pošta Slovenije izdala jubilejno znamko z njeno podobo.

Marija Terezija (13. maj 1717–29. oktober 1780) je vodenje monarhije prevzela leta 1740 po smrti svojega očeta, cesarja Karla VI. Ta namreč ni imel moških potomcev, zato je hčerki nasledstvo omogočil s posebnim odlokom o dedovanju, t. i. pragmatično sankcijo.

Cesarica (naziv je prejela šele po poroki) je kar 40 let vladala velikemu delu srednje Evrope in se v zgodovino zapisala kot velika reformatorka – med drugim je uvedla obvezno šolstvo, spodbujala uvajanje novih kmetijskih kultur (na primer krompirja), reformirala je vojsko in davčno politiko ter uvedla pomembne spremembe upravne in pravne politike monarhije.

Zaradi pomembnosti njenega vladanja za nadaljnji razvoj Evrope se bodo ob 300-letnici njenega rojstva po Avstriji in drugje zvrstili številni dogodki oz. prireditve, pripravljajo več razstav, pa tudi televizijske oddaje in napovedujejo izide knjig. V Sloveniji bo med drugim junija potekal mednarodni simpozij o Mariji Tereziji, počastila pa jo je tudi Pošta Slovenije, ki je danes, ravno na dan njenega rojstva, izdala jubilejno znamko z njeno podobo, ki jo je oblikovala Svetlana Milijaševič.

T. K. B.