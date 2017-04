Posthumno bo "zarohnel" Lemmy v soloizvedbi

Snemal tudi z Davom Grohlom in zasedbo The Damned

2. april 2017 ob 09:00

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Proti koncu leta bo izšel prvi samostojni album pevca skupine Motorhead Iana Lemmyja Kilmistra, ki je umrl za posledicami raka decembra 2015.

Po besedah producenta albuma Jima Voxxa, kitarista nemške hardrockovske skupine Skew Siskin, s katero je Lemmy večkrat sodeloval, se je pevec Motorheadov soloalbumu periodično posvečal od leta 2003.

"Ko je Lemmy zbolel, je projekt zastal, vendar pa so bili vsi posnetki že narejeni," je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Voxx povedal v intervjuju za MetalTalk Radio. Dodal je, da datum izida še ni določen, da pa naj bi plošča, ki za zdaj še nima naslova, izšla proti koncu leta.

Lemmy je po producentovih besedah pesmi posnel z vodilnimi rokerji, kot sta bobnar nekdanje zasedbe Nirvana ter ustanovitelj in frontman zasedbe Foo Fighters Dave Grohl in britanska rokovska zasedba The Damned. Za zdaj še ni znano, kateri posnetki se bodo znašli na albumu. Pesmi za samostojni izdelek je snemal v premorih med turnejami, posnetke pa pošiljal Voxxu v Berlin.

Lemmy je umrl za posledicami agresivne oblike raka decembra 2015 v Los Angelesu, star je bil 70 let. Veljal je za začetnika heavy metala, čeprav je vedno trdil, da je Motorhead skupina rokenrola. S svojimi zalizci, dolgimi lasmi, bradavicami na obrazu ter črno majico in klobukom je bil prava metalska ikona. Bil je pravo utelešenje rokerske legende, ki je živela ob pijači, cigaretah, drogah, ženskah in neskončnih potovanjih.

Skupina Motorhead, ki je po Lemmyjevi smrti prenehala delovati, je izdala več kot 20 studijskih albumov.

