Potepuški psi kot premične varnostne kamere

Množice klateških psov bi tako dobile mesto v skupnostih

1. september 2017 ob 18:30

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Tajsko podjetje je razvilo "pametni jopič", ki bi lahko klateške pse spremenil v varuhe bangkoških ulic.

Tajska mesta so polna potepuških psov, lokalno prebivalstvo pa jih dojema predvsem kot nepotrebno nadlogo. V oglaševalskem podjetju iz Bangkoka so tako dobil idejo, ki bo pomagala množico potepuških psov spremeniti v "premične varnostne kamere". Nadejajo se, da bodo s tem rešili dve težavi ‒ potepuškim psom bodo dvignili vrednost v očeh javnosti, hkrati pa bo poskrbljeno za višjo stopnjo varnosti na tajskih ulicah.

Pri podjetju so razvili poseben pasji jopič, opremljen s skrito kamero in senzorji, ki zaznavajo pasji lajež. Ko se pes, ki nosi jopič, oglasi, se tako sproži neposreden prenost tega, kar je pred njim. Ogled videoprenosa je mogoč preko računalniške in mobilne aplikacije.

"Ljudje bodo spoznali, da lahko potepuški psi postanejo nočni stražarji skupnosti," je povedal Pakornkrit Khantaprap, član kreativne ekipe, ki stoji za idejo. Ustvarjalci ideje tako upajo, da bo se s tem izboljšal odnos prebivalstva do psov, ki živijo na ulicah.

Martin Turner s fundacije Soi Dog, ki se ukvarja z reševanjem problematike zapuščenih psov in mačk na Tajskem, iniciativo pozdravlja. Ob tem dodaja, da se na Tajskem srečujejo z velikim številom mučenja živali, kljub temu, da so leta 2014 sprejeli zakon, ki kakršnokoli izživljanje nad živalmi kaznuje z zaporom do dveh let in plačilom do 1000 evrov kazni.

Projekt je sicer še v povojih, razvijalci pa sporočajo, da bo pred vpeljavo pametnih jopičev na tajske ulice potrebnih še veliko testov.

M. Z.