Povezani avtomobili bodo preprečili 260 tisoč nesreč na leto

Pozitivni učinek novih tehnologij

4. februar 2017 ob 08:00

Nemčija, ZDA, Kitajska - MMC RTV SLO

Pri Boschu so opravili raziskavo, ki je pokazala, da bodo nove tehnologije v avtomobilih preprečevale nesreče in druge dogodke dogodke, ki bi sicer povzročili za 4,3 milijarde evrov škode na leto.

V zadnjem času sta glavni temi avtomobilskega sveta varnost in avtonomna vožnja. In ravno na slednjo sta se v raziskavi osredotočili podjetji Bosch in Prognos ter konkretno predstavili pozitivne učinke, ki jih bodo v prihodnosti prinesli avtonomni avtomobili.

Študija z naslovom Connected Car Effect 2025 obsega kopico podatkov o tem, kakšen bo avtomobilski svet čez nekaj let. Nove funkcije za povezljivost v oblaku bodo lahko vsako leto pomagale preprečiti 260 tisoč nesreč s poškodovanimi osebami, prihraniti skoraj 400 tisoč ton izpustov CO2 ter do 4,3 milijarde evrov zaradi škod ter zmanjšati porabo potrošnih materialov.

Avtomobili se bodo izogibali težavam

Raziskava, ki je potekala v Nemčiji, Združenih državah Amerike ter v nekaterih kitajskih mestih, je vzela pod drobnogled 11 tehnologij za zasebni prevoz ljudi ter ugotavljala njihov (pozitivni) učinek do leta 2025. Gre predvsem za povezljivost ter delovanje »avtomobilskih možganov«, ki bodo avtonomno sprejemali odločitve. S pametnimi telefoni, ki bodo integrirani v informacijsko zabavnih sklopih, ter zahvaljujoč kameram in tipalom bodo lahko avtomobili predvideli določeno situacijo in se nanjo pravilno in učinkovito odzvali.

Avtomobil bo, ne da bi se voznik s tem ukvarjal, vnaprej poznal razmere na cesti ter na podlagi tega sprejemal odločitve, s katerimi se bo izognil zastojem in nesrečam ter celo sam poiskal parkirno mesto.

Bosch in Prognos zelo jasno napovedujeta, da bo v treh državah, v katerih je bila raziskava izvedena, do leta 2025 denimo že 90 odstotkov vozil opremljenih s sistemom za nadzor stabilnosti ESP, 40 odstotkov vseh vozil pa bo imelo sistem za samodejno zaviranje v sili, ki deluje s pomočjo tipal za zaznavanje nenamerne menjave voznega pasu.

Martin Macarol