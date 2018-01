Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Prebavila ribe napihovalke vsebujejo izjemno močan strup tetrodotoksin. Foto: Reuters Sorodne novice Napihovalke so med najbolj strupenimi bitji na Zemlji Dodaj v

Pozor, pozor! Ne jejte smrtonosne ribe napihovalke!

Riba vsebuje močan strup

16. januar 2018 ob 08:24

Gamagori - MMC RTV SLO

V nekem japonskem mestu je izbruhnil pravi preplah, ko so prodajalci v nakupovalnem središču ugotovili, da so pomotoma prodali pet zavojčkov mesa ribe napihovalke, še preden so bila ribi odstranjena jetra, torej tisti izjemno strupeni del.

Kot je znano, je riba napihovalka (jedi v japonščini rečejo fugu) ena najbolj strupenih živali na planetu, velja pa tudi za izjemno specialiteto - a le, če ji previdno odstranijo vsa prebavila, predvsem jetra, saj ta vsebujejo močan strup tetrodotoksin, ki naj bi bil kar 1.200-krat bolj strupen od cianida. Poleg tega pa deluje zelo hitro: najprej omrtvi predel okoli ust, nato povzroči splošno paralizo, na koncu pa, če je odmerek dovolj velik, sledi smrt. Protistrupa ni.

Aktivirali sistem javnega alarmiranja

Ko se je izkazalo, da so v tamkajšnjem nakupovalnem središču pomotoma prodali pet pakiranj ribe, ne da bi ji predtem odstranili najbolj strupen del, je zavladala panika. Tri pakiranja so kmalu našli, dveh pa ne. Oblasti v mestu Gamagori so tako morale aktivirati sistem splošnega alarmiranja, ki je vključeval tudi obvestila na radijskih in televizijskih postajah. "Vse prebivalce pozivamo, naj ne uživajo ribe fugu," se je tako po poročanju AFP-ja razlegalo iz zvočnikov po vsem mestu.

Vsako zimo - takrat je namreč sezona lovljenja rib napihovalk - po Japonskem obravnavajo več primerov "blažje" zastrupitve z ribo, občasno pa tudi kakšen smrtni primer, a so ti zadnja leta redki.

Veliko zaslug za to ima verjetno tudi zelo stroga zakonodaja, po kateri lahko ribe napihovalke čistijo, pakirajo, prodajajo in pripravljajo le ljudje s posebnim znanjem in licenco. Fugu, jed, katere glavna sestavina je riba napihovalka, kuharji pripravijo na različne načine - kot sašimi, torej surovo ali pa kuhano v juhi.

T. K. B.