"Pozor, pripravljeni?" Tu so Igre mest - evolucija ideje Iger brez meja

Na Televizijo Slovenija prihajajo igre mest

1. september 2017 ob 13:47

Ime Denis Pettiaux še danes marsikomu prikliče spomin na legendarnega sodnika v televizijskem tekmovanju Igre brez meja. Čeprav so se igre konec 90. let prejšnjega stoletja izpele, so dobile nasledstvo - eno izmed njih so Igre mest.

"Ne glede na to koliko smo stari, lahko rečemo, da smo odraščali ob Igrah brez meja, prve so bile namreč leta 1965, zadnje pa leta 1999. Mislim, da smo vsi kar nekaj časa preždeli pred televizijskimi zasloni in navijali za naše, in seveda bili pametni, kako bi bili mi v tej igri gotovo boljši," je poudaril voditelj Nejc Šmit, ki je odigral eno izmed glavnih stranskih vlog v "prerojeni" različici Iger brez meja - v Igrah mest.

Mednarodni športno-zabavni projekt je zaživel v zadnjih avgustovskih dneh v Biogradu na Moru. Tam so se zbrale ekipe iz Hrvaške, Črne gore, Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Madžarske in Slovenije ter se pomerile v različnih igrah, kot so leteči vaterpolo, strelci, vino, tekma oslov, ribiški zaboji in veslo.

"Igre mest potekajo večinoma na vodi, kopenskih iger je zelo malo. Glavna podobnost z Igrami brez meja se mi zdi, da je bistvo teh iger. Tekmovalni duh in pa najpomembneje zabava," je pojasnil Šmit, ki se je prelevil v komentatorja vseh treh tekmovalnih večerov.

Slovenske barve je zastopala ekipa iz Maribora, ki je nastopila v drugem polfinalu. "V Sloveniji smo imeli predizbore za slovenskega predstavnika. Finalni predizbor je potekal v Kranju, kjer so Mariborčani osvojili kar vse možne točke, torej lahko trdim, da so bili pravi izbor za Igre mest 2017," je pojasnil Šmit.

Iz vsakega polfinala sta se v finale uvrstili dve državi in se tam pomerili v šestih igrah: leteči vaterpolo, jadranska bitka, morska alka, vino, ribiški zaboji in veslo. "Najbolj me je presenetilo dejstvo, da se navkljub zabavi vse ekipe izredno zagrizeno lotijo vsake igre," je poudaril Šmit.

Tekmovanje, v katerem slovenski predstavniki sodelujejo že od leta 2012, bo Televizija Slovenija predvajala v treh delih: dve polfinalni oddaji 2. in 9. septembra, veliki finale pa 16. septembra. "Produkcija je kar zajetna, v samem jedru pa je v resnici kar malo ljudi, ki te Igre mest poskušajo spraviti na višjo in tudi mednarodno raven. Snemanje poteka skorajda v živo, igre se - razen v primeru tehničnih težav - ne ponavljajo. Velika je bila ekipa scenografov, ki so bili skoraj celoten potek iger v vodi ob robu bazena, ob prekinitvah pa so bazen pripravili za novo igro," je dodal Šmit.

Že od prve udeležbe na tekmovanju slovenske ekipe osvajajo odličja. Do zdaj so osvojile tri srebrne in dve bronasti odličji.

