Prav posebna učenka v turški osnovni šoli: muca Tombi

Učenci so se zbližali s potepuško muco

25. februar 2018 ob 18:28

Izmir - MMC RTV SLO

Otroci, ki so pri pouku nemirni, učiteljem povzročijo nemalo sivih las. Ozlem Pinar Ivasku, učiteljica v eni izmed turških osnovnih šol, pa se je pozornost učencev odločila pritegniti s precej nekonvencionalno metodo, med šolske klopi je sprejela prav posebno učenko – mačko Tombi.



Otroci v turškem mestu Izmir se na šolskem dvorišču pogosto igrajo s potepuškimi mačkami, ki iščejo hrano. Z oranžno muco, ki so jo tudi poimenovali, pa so se še posebej zbližali. Muca je namreč z dvorišča kmalu začela zahajati tudi med šolske klopi. Vendar njeni sprehodi čez mize in zvezke otrok niso motili. Nasprotno - zaradi mačkine navzočnosti so postali bolj pozorni, zbrani in tihi.

Tudi prepiri in drugi nemiri v razredu, zaradi katerih je učiteljica učence pogosto oštevala, so se nenadoma nehali. Zaspana muca je v naročjih učencev namreč pogosto zadremala. Ker je otroci niso želeli motiti, so se pogovarjali tiho, razgrajanje pa se je popolnoma nehalo.

Muca lahko ostane

Učiteljica je kmalu ugotovila, da so otroci začeli k pouku prihajati prej, samo da bi pred uro lahko še nekaj minut ljubkovali Tombi. Odločila se je, da od vodstva šole dobi dovoljenje za stalno navzočnost muce v razredu. Tombi so ob privolitvi vodstva šole cepili, kmalu je dobila tudi potni list.

Vendar je srečo v mačjih nebesih kmalu zmotil eden izmed staršev, ki se z navzočnostjo mačke pri pouku ni strinjal. Mačko je domov vzela učiteljica.

In ker so jo vsi zelo pogrešali ...

Vendar so zaradi nenehnega pritoževanja učencev muco kmalu pripeljali nazaj. Vodstvo šole je namreč presodilo, da ima mačja družba v razredu le pozitivne učinke.

"Mucka se vsako jutro sprehaja po razredu in me pozdravi. Ko jo pobožam, kmalu zadrema. S sošolci ji bomo na šolskem dvorišču naredili hišico, v katero se bo lahko skrila, ko nas ne bo v šoli," je za turške medije povedala ena izmed učenk in dodala, da so bili vsi zelo žalostni, ko je Tombi morala oditi.

"Zaradi muce je v razredu mir. Zelo je prisrčna. Zelo smo veseli, da se je vrnila," je dodal učenec Emir Bajram.

Turki so veliki ljubitelji mačk

Čeprav so Turki na številnih področjih družbenega in političnega življenja zelo neenotni, pa so enotni v ljubezni do mačk. Večina turških restavracij, barov, trgovin in celo državnih ustanov ima v svojih prostorih posodo s hrano in vodo za kosmate prijateljice.

K. Ši.