Pravi detektiv vstaja od mrtvih?

Nicu Pizzolattu se je pridružil David Milch

30. marec 2017 ob 09:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po nezadovoljivi drugi sezoni - in dveh letih premora - naj bi pri HBO-ju zdaj vseeno poskušali še v tretje s serijo Pravi detektiv, ki je med najobetavnejše scenaristične zvezde izstrelila Nica Pizzolatta in pomagala oživiti kariero Matthewa McConaugheyja.

Kot poroča Entertainment Weekly, je Pizzolatto spisal že najmanj dve epizodi potencialne tretje sezone kriminalne TV-serije.

Mnoge je navdušila tudi novica, da se je Pizzolattu pridružil še z emmyjem nagrajeni scenarist in producent David Milch, znan po Deadwoodu, HBO-jevi mojstrovini, ki je žal bila po treh sezonah prezgodaj pokopana. Milch je stal tudi za priznano serijo Newyorški policaji (NYPD), manj pa je navdušil kritike z naglo upokojenima serijama John iz Cincinnatija in Sreča (Luck).



Odhod Fukunage po prvi sezoni

V kolikšni meri bosta Pizzolatto in Milch sodelovala, se še ne ve, bodo pa nedvomno Milchove izkušnje ključne, saj je Pizzolatto v tem poslu še zelenec, ki je sicer s prvo sezono Pravega detektiva sprožil pravo evforijo, a je nato z drugo, ki je bila deležna precejšnjih kritik, naglo padel na realna tla. Mnogi menijo, da je v drugi kakovost padla oziroma je povsem razpadla struktura, ker je serijo zapustil režiser Cary Fukunaga.

Med Fukunago in Pizzolattom, oba precejšnja ega, se je namreč med snemanjem prve sezone precej iskrilo (v dobrem in v slabem), a je bila očitno kombinacija vseeno zmagovita. Pizzolatto s svojim zloveščim, turobnim in filozofskim scenarijem, Fukunaga pa z izjemnimi in edinstvenimi režiserskimi prijemi, ki so serijo preveli z ezoteričnim pridihom.

Pravi detektiv je na male zaslone prišel leta 2014, navdušil kritike in sprožil pravo evforijo med gledalci, amaterskimi detektivi, ki so na najrazličnejših forumih skušali razvozlati razplet. Tako McConaughey kot njegova soigralca Woody Harrelson in Michelle Monaghan so bili nominirani za zlati globus, Fukunaga je prejel emmy za režijo, sezona pa je bila nominirana še za sedem emmyjev.

HBO priznali napako

Leto dni kasneje je sledila druga sezona, za katero pa je scenarij Pizzolatto moral spisati precej hitreje, kar je bilo boleče očitno. Tudi kemija med povečanim številom protagonistov (Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Taylor Kitsch) ni bila ista kot pri McConaugheyju in Harrelsonu. Da so morda preveč hiteli, so v enem redkih trenutkov samokritike priznali tudi pri HBO-ju.

Ob tem je treba poudariti, da tretja sezona uradno še ni dobila zelene luči, tako, da nič še ni gotovo. Pizzolatto je medtem po svojem knjižnem prvencu Galveston napisal scenarij za film, ki ga trenutno snemajo, medtem ko Milch še vedno draži z nekakšno oživitvijo Deadwooda, deset le po koncu serije, le, da se še ne ve, ali bo šlo za miniserijo ali film. Ian McShane, zvezdnik Deadwooda, brez konkurence najboljše serije o divjem zahodu, kar jih je kdaj prišlo na male zaslone, je sicer za najmanj dve leti zaseden s serijo Ameriški bogovi.

Po veliko špekulacijah, da je Pravi detektiv mrtev, je julija lani HBO-jev programski direktor Casey Bloys zagotovil, da sta "tako Nic kot HBO odprta še za eno sezono. Nic sicer trenutno dela na nekaterih drugih projektih in še nima koncepta za tretjo sezono, smo pa odprti tudi za to, da bi kdo drug napisal scenarij, Nic pa bi projekt nadziral. To je dragocena franšiza, ni mrtva, samo nimamo še koncepta za tretjo sezono".

McConaughey ponovno kot Rust Cohle?

Da je še nekaj upanja za Pravi detektiv je oboževalcem serije nedavno vlil tudi McConaughey, ki je dejal, da bi bil zainteresiran ponovno stopiti v čevlje detektiva Rusta Cohla, a je, kot rečeno, zaenkrat še prezgodaj o razmišljanju o igralski zasedbi.

"Pogrešam Rusta Cohla, človek. Pogrešam ga gledati ob nedeljah zvečer," je priznal 47-letni oskarjevec decembra v oddaji Richa Eisena in dejal, da bi bil pripravljen vlogo ponoviti. "Ampak moralo bi biti v pravem kontekstu, na pravi način. Ko sem prebral izvirni scenarij, sem v 20 minutah vedel, da lahko igram tega tipa, Rusta Cohla. Če bi se to ponovno zgodilo, sem takoj za."

Kaja Sajovic