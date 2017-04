Pravilno sedenje v avtomobilu vam lahko v prometni nesreči reši življenje

Avtomobilski sedeži imajo danes več funkcij in so zato pri nakupu avtomobila pomemben del strategije. Prilagodljivost mora biti med prioritetami, saj bistveno vpliva na udobje ter utrujenost za volanom. In tudi na varnost. A le, če voznik sedi pravilno v sedežu.

V kritičnih razmerah na cesti lahko učinkovito in pravočasno ukrepamo le, če imamo pravilno nastavljen položaj za volanom.

Raziskovalci in inštruktorji varne vožnje na tečajih varne vožnje ugotavljajo, da vozniki in voznice napačno sedijo v vozilu. Pogosto so v preveč ležečem položaju, ki ga imajo za udobnega, noge so iztegnjene, roke pa predaleč stran od volana.

Kako nastaviti sedež in volan?

Sproščeno lahko sedimo, tudi, če ne ležimo v avtomobilu. To storimo s pravilnimi nastavitvami vozniškega položaja. Ko bo na cesti prišlo do kritične situacije, moramo imeti prosto in čim hitrejšo pot do zavore. Volan pri tem ne sme ovirati kolen, oddaljenost med pedalom sklopke, nogami in sedežem pa mora biti tolikšna, da lahko med noge in sedež vstavimo dlan. Sedež dvignemo ali spustimo toliko, da je med glavo in stropnim delom prostora za stisnjeno pest.

Za varnost je ključnega pomena, da naslon za glavo dvignemo tako visoko, da je njegov vrh v višini vrha glave. S tem v kritični situaciji preprečimo nihaj glave. Volan mora biti od voznika oddajen približno za list A4 formata oziroma toliko, da lahko voznik, ko je s hrbtom naslonjen na sedež, čez volan stegne roke do zapestja.

Avtomobilski sedež naj bo ergonomski

Pri nakupu avtomobila pa je hkrati pomembno izbrati sedež, ki nam bo omogočal, da čim lažje in čim bolje najdemo najboljši položaj sedenja za volanom. Pri tem so v pomoč avtomobilski proizvajalci. Prilagodljivost mora biti med prioritetami pri izbiri vozila, saj bistveno vpliva na udobje in utrujenost za volanom. Še posebej ob dejstvu, da v avtomobilih preživimo lep čas svojega življenja.

Največja sprememba v avtomobilski industriji na področju sedežev v zadnjem desetletju je prav v nastavljivosti sedežev, ki jih je možno premikati v več smereh. Včasih je bilo mogoče sedež nastavljati le po dolžini, morda še po višini in naklonu. Danes je povsem drugače. Ne le v avtomobilih višjega razreda, tudi v najmanjših avtomobilih.

Lastnost modernega sedeža je, da zadovolji štiri osnovna merila: podpora v ledvenem delu v štirih smereh (naprej, nazaj, navzgor in navzdol), nastavitev nagiba sedalnega dela, nastavitev dolžine sedalnega dela in posebna oblika bočnega dela sedežev z dobro podporo telesa.

Moderni sedeži tudi masirajo

Taki sedeži so skladni s sleherno postavo – visokimi in majhnimi, zajetnimi in suhimi ljudmi, kar je osnova za zmanjšanje voznikovih naporov ter utrujenosti na kratkih in dolgih poteh. Da bi se izognili točkam prevelikega pritiska, zaradi katerih nastajajo bolečine in so izvor neudobja, je dobro, da sta v stiku s sedežem dve tretjini telesa. Zato je pomembno, da je mogoče sedeže podaljšati in razširiti, da so skladni s telesom slehernega voznika.

Inženirji pri razvoju sedežev pogosto sodelujejo z zdravniki in tudi ortopedi. Z vsemi sistemi, ki imajo vpliv na voznike in potnike, delajo različne simulacije. Pri tem si pomagajo z vsemi razpoložljivimi podatki, ki jih ponuja medicina. Recimo, kako človeško telo reagira pri trčenjih. Za manjše tveganje poškodbe vratu ob trkih v zadnji del avtomobila so dobri prednji sedeži opremljeni z aktivnimi vzglavniki, nastavljivimi po višini, ki prestrežejo zamah glave nazaj.

V sedežih pa ni več samo pena in grelci, ampak še marsikateri drugi sistemi.

"Vsak element, ki pripomore k vzdrževanju udobnega okolja voznika, pripomore k varnosti. Zato, ker zvišujemo koncentracijo na cesti. Vozniki zato ne razmišljajo o stvareh, ki motijo vožnjo,“ pravi Uroš Mihelčič, Fordov produktni menedžer, ki pravi, da je naložba v masažne sedeže zagotovo dobra: "Masažni sedeži so pomembni, saj dolgoročno vplivajo na sproščenost v vožnji in tudi varnost. Prezračevalni sedeži preprečujejo, da se neprimerno zvišuje temperatura hrbtnega dela in križnega dela, in to ne vpliva le na boljše počutje ampak zmanjšuje tudi utrujenost.“

V prihodnosti bodo sedeži pametni

Električno nastavljivi sedeži že vrsto let ponujajo spominsko funkcijo, ki si zapomni optimalno nastavitev položaja sedeža z več voznikov. V prihodnosti pa bodo v avtomobilih vgrajeni še pametnejši sedeži.

Tako so pred leti pri dobavitelju avtomobilske opreme Furecia predstavili tehnologijo, ki bo vrtenje gumbov in premikanje stikal ob sedežih avtomobilov, potisnila čez rob v zgodovino. To bo namesto vas storila kar tehnologija vgrajena v avtomobilske sedeže.

V podjetju so naredili raziskavo med uporabniki električno nastavljivih sedežev v vozilih, ki je pokazala, da se lastniki vozil pritožujejo nad zahtevnostjo nastavitve udobnega položaja sedenja. Razvili so samo nastavljiv sedež, ki namesto potnika nastavi najbolj udoben položaj sedenja zanj.

Tehnologija deluje s pomočjo na pritisk občutljivih senzorjev, ki na podlagi meritev prilagodijo sedež najbolj udobnemu položaju sedenja.

Sedenje in vožnja sta za naše telo naporna, sploh ko v avtomobilu preživimo veliko časa, zato je priporočljivo, da si po daljši vožnji vzamemo čas za t. i. avtomobilistično telovadbo. Več o tem si lahko pogledate v videu tukaj.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo se posvetili mobilni pisarni, ki bi morala biti tako udobna in varna, kot klasična pisarna. A delodajalci pogosto varčujejo na vozilu, to pa na dolgi rok pomeni, da imajo utrujenega delavca, ki več časa bolniško odsoten, marsikateri se mora tudi invalidsko upokojiti.

