Praznični piškoti s klinčki

Okusni piškoti

29. december 2016 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 skodelici moke, 2 žlički pecilnega praška, 2 žlički cimeta, 1 žlička mletih klinčkov, 220 g masla, 1 skodelica in pol sladkorja, 2 jajci, 1/2 žličke vanilijevega ekstrakta, 1 žlica sveže mlete kave, 1 ščepec soli.

Pečico segrejemo na 175 stopinj celzija. Na dva pekača položimo papir za peko in damo na stran.



V primerni posodi zmešamo moko, pecilni prašek, cimet, klinčke in ščepec soli. V ločeni posodi zmešamo sladkor in maslo, da maslo postane puhasto in bledo. V maslo postopoma vmešamo jajca.





Počasi dodajamo suhe sestavine. Kavo na koncu ročno vmešamo. Z žlico oblikujemo male kroglice, jih postavimo na pekača in pečemo približno 12 minut.

Ko piškote vzamemo iz pečice, jih še 5 minut pustimo na pekačih nato pa jih ohladimo na mreži.

P. B., Blaž Ivanovič (oddaja Dobro jutro)