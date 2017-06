Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jutranji gost pri Andreju je danes priljubljeni Miha Guštin - Gušti. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Praznični teden na Valu 202 - od posebnega Toplovoda do serije koncertov

Zjutraj je pri Andreju gostoval Gušti

14. junij 2017 ob 08:07,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Val 202 svojo 45. obletnico delovanja praznuje s sklopom dogodkov. Na svojih valovih bodo na Valu 202 prenašali vrsto intervjujev, poslušalci pa so in bodo uživali tudi ob poslušanju številnih koncertov po Sloveniji.

Za ponedeljkov začetek prazničnega tedna je poskrbel koncert s svežnjem znanih slovenskih raperjev. V Velenju so nastopili Emkej, Mrigo & Ghet in Mirko. V torek je bila na sporedu posebna oddaja Mihe Šaleharja - Toplovod špecial o smislu življenja, v okviru katerega je gostil Aljošo Bagolo, Arneja Hodaliča in Jano Kerčmar Džuban.

Danes se je dogajanje ob 45. obletnici začelo že zjutraj - Andrej Karoli je gostil uveljavljenega slovenskega avtorja in tekstopisca, nekdanjega člana Big Foot Mame, Miho Guština - Guštija, ki je za poslušalce zaigral in zapel v živo.

Koncerti, intervjuji in nastopi v živo se bodo nadaljevali vse do nedelje - jutri ob 20.00 bo na sporedu posebna oddaja Frekvence X, v petek pa sledi še posebna edicija oddaje Hej, DJ.

Konec pestrega tedna bo v znamenju koncerta skupine Dan D, ki bodo v nedeljo zvečer nastopali v Novem mestu.

