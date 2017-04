Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Očarajte goste za praznično obloženo mizo. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Praznični venec

Ko se za mizo zbere vsa družina

13. april 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za testo: 500 g namenske moke za kvašeno testo, 35 g kvasa, 60 g masla sobne temperature, 1,5 dl mlačnega mleka, 2 dl jabolčnega soka, 60 g rjavega sladkorja, 3 rumenjaki, malo soli, šilce ruma, nastrgana lupina limone.

Sestavine za limonino kremo: 120 ml soka limone, naribana lupinica 2 neškropljenih limon, 100 g sladkorja v prahu, 1—2 žlici koruznega škroba, 2 jajci, 100 g masla sobne temperature, strok vanilje, malo kurkume za barvo (po želji), suhe brusnice, mlete bučne peške, pirhi.

Pripravimo kvasno mešanico z 1,5 dl mlačnega mleka, 1 žličko medu in 1 žličko moke. Premešamo, pustimo na toplem, da vzhaja približno 10 minut.

Raztopimo maslo, malo ohladimo, dodamo rumenjake, preostali sladkor, sol in nastrgano lupino limone ter rum in jabolčni sok. Močno premešamo z metlico. V vdolbino moke prelijemo obe mešanici ter jih vmešamo v moko s stepanjem. Stepamo vsaj 10 minut in po potrebi dodamo moko ali sok tako, da dobimo testo, ki odstopa od sklede in je elastično. Pustimo vzhajati na toplem, da testo naraste na dvojno količino.

Testo razvaljamo približno pol cm debelo v daljši pravokotnik. Tanko namažemo z limonino kremo, posujemo z brusnicami in mletimi bučnimi peškami ter tesno zvijemo. Zvitek po sredini nekaj cm od vrha prerežemo. Prenesemo na pekač s peki papirjem in oba dela kot kito prepletamo. Vse skupaj zvijemo v venec. Pustimo vzhajati vsaj 15 minut. Premažemo s stepenim jajcem in pečemo na 180 °C približno 35—40 minut.

Za limonino kremo vse sestavine močno premešamo in počasi segrevamo do vrenja. Ko se zgosti, odstavimo, malo ohladimo in z električnim mešalnikom postopno vmešamo maslo. Kremo ohladimo v hladilniku.

A. K., recept Metke Paragi (iz oddaje Dobro jutro)