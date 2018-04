Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ajdo z dodatki zavijemo v papir za peko in tega zvežemo z vrvico. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Praznično ajdovo darilo

Ideja za praznično kosilo

28. april 2018 ob 09:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag kuhane ajde, 10 dag svežih šampinjonov, 10 dag bučk, 1 paprika, 8 češnjevih paradižnikov, 5 dag pora, strok česna, oljčno olje, 4 fileji postrvi, peteršilj, 1 limona, sol, poper, 1 dcl paradižnikove omake, 4 liste papirja za peko in 4 vrvice.

Zelenjavo narežemo na poljubne kose in jo na olju hitro popražimo ter še topli dodamo nasekljan česen. Nato solimo in popramo. File postrvi na vroči ponvi popečemo samo na strani, kjer je koža. Papir za peko položimo v skodelico, da so robovi zavihani navzven. V skledi zmešamo ajdovo kašo, paradižnikovo omako, zelenjavo, rožmarin, peteršilj in začinimo. V papir nadevamo po četrtino mase, ki smo jo pripravili, in nanjo postavimo popečen file postrvi, peteršilj, pokapamo z limonovim sokom in oljčnim oljem. Papir za peko zavijemo in zvežemo z vrvico. Pečemo pri 220 °C približno 15-20 minut.

K. Ši., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)