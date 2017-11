Praznik ljubiteljev vina: konec tedna v znamenju martinovanj

Največ obiskovalcev pričakujejo v Mariboru

10. november 2017 ob 15:42,

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 16:08

Ljubljana,Novo mesto,Metlika,Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Ta konec tedna bodo po vsej Sloveniji potekala praznovanja svetega Martina, ki v vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, saj se takrat po starih šegah mošt spremeni v vino.

Slovenija se s 3,3 odstotka kmetijskih zemljišč, posajenih z vinsko trto, na področju Evropske unije uvršča med države z največjim deležem vinogradov. Po statističnih podatkih bo iz letošnjega pridelka 91 tisoč ton grozdja za 4,5 odstotka manj vina, ki pa je zelo kakovostno.

V Beli krajini poudarek na strokovnosti

Osrednje martinovanje na Dolenjskem bo več vinogradniških in drugih društev pripravilo v petek zvečer na dvorišču gradu Grm v Novem mestu. Organizatorji napovedujejo pestro martinovo kulinarično vinsko doživetje s kulturnim programom, pokušinami mladih vin in zabavnim programom. Jutri bo eno večjih martinovanj na Čatežu pod Zaplazom, ki bo potekalo po koncu tradicionalnega pohoda po Levstikovi poti iz Litije do Čateža.

V Črnomlju so nekoč ob martinovem praznovali kar tri dni, letošnji program pa bo zaradi različnih ovir omejen le na jutrišnje popoldne in večer. V kulturnem domu v Črnomlju bo poudarek na strokovnem programu. Že pred tednom dni so izvedli 28. ocenjevanje vin, jutri pa bodo podelili priznanja in pripravili vodeno degustacijo. V Metliki bodo tri vinske kleti v nedeljo pripravile dan odprtih vrat z brezplačno pokušino mladih vin, v Semiču pa bodo praznovali prihodnji konec tedna.

V soboto v popoldanskih in večernih urah bo Zavod Varna pot v okviru preventivne akcije Čista nula, čista vest predvsem mlade voznike osveščal o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola.



Predstavniki bodo prisotni na pohodu od Litije do Čateža, v Ljublani na vinski poti, na martinovanju na Ptuju, mobilne patrulje pa bodo v Novem mestu, Mariboru, Celju in Kranju.



Pestro tudi v Ljubljani

V prestolnici bodo vinski praznik zaznamovali z vinskimi potmi, kjer se bo predstavilo več kot 50 ponudnikov vrhunskega slovenskega vina in kulinarike - prireditev se letos iz tradicionalnih lokacij, kot so Stritarjeva ulica, Cankarjevo nabrežje in Mestni trg, širi na Prešernov trg in izbrane ljubljanske ulice v bližini, in sicer Miklošičevo, Trubarjevo in Nazorjevo ulico. Kot poudarjajo organizatorji, bodo tako skupaj tvorile povezano celoto prireditve.

Pestro bo tudi na Primorskem, kjer bo na Krasu potekalo martinovanje na več različnih prizoriščih, organizatorji pa želijo povezati vinarsko tradicijo Krasa s pristno kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Martinovali bodo tudi na Obali, kjer bo najbolj tradicionalna prireditev potekala v Marezigah.

Največje martinovanje v Mariboru

Največ ljudi že skoraj tradicionalno pričakujejo na največjem, že 34. javnem martinovanju v Mariboru, ki se bo začelo natanko ob 11. uri in 11 minut.

Opozorila policistov

Policisti ob tem opozarjajo, da bodo v času omenjenih dogodkov izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato priporočajo, da ob odhodu na praznovanje izberejo druge načine prevoza. Dejavnosti bodo usmerjene predvsem v bližino gostinskih lokalov in zabaviščnih prostorov, na terenu pa bodo tudi zdravstveni, delovni in tržni inšpektorji.

P. B., Jože Žura (Radio Slovenija)