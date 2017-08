Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Lamova pravi, da noče nikogar izkoriščati, ampak si je samo želela imeti v lasti nepremičnino v San Franciscu. Foto: Reuters Zasebna soseska ovalne oblike velja za eno prestižnejših v mestu. Foto: Google Maps Stanovalci so izgubili ulico, drevesa in parkirišča. Foto: Google Maps Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prebivalci ene najpremožnejših sosesk zaradi neplačanih davkov ob ulico

Presidio Terrace, dom bogatašev

9. avgust 2017 ob 12:56

San Francisco - MMC RTV SLO

Presidio Terrace v San Franciscu je dom bogatašev. Tu se vile prodajajo po nekaj milijonov dolarjev, avtomobili na dovozih pa verjetno stanejo več od vašega doma. A tudi v takem okolišu se očitno kaj zalomi.

Osuple stanovalce petične zasebne soseske, ki velja za enega najprestižnejših naslovov v mestu, so namreč v teh dneh obvestili, da so zaradi neplačanih davkov ulica, parkirni prostori, palme in pločniki zdaj v lasti dveh vlagateljev, Tine Lam in Michaela Chenga, ki sta za zasebno ulico plačala 90.000 dolarjev.

"Preprosto sva imela srečo," je nakup za San Francisco Chronicle komentiral Cheng, ki je z Lamovo na dražbi ponudil najvišjo ceno, čeprav ulice v živo niti videla nista.

Prodaja zaradi 14 dolarjev letno

Mesto je ulico prodalo zaradi davka pičlih 14 dolarjev letno, ki ga že desetletja nihče ni plačal, ker je očitno račun prihajal na stanovalcem neznani naslov na drugem koncu mesta, tako da je znesek neplačanih obveznosti narastel na 944 dolarjev. Premožni stanovalci pravijo, da so za prodajo izvedeli šele, ko je bila ta opravljena. Rezultat je, da stanovalci nimajo več lastne ulice, pločnikov, zelenja ali kakršne koli skupne zemlje, novim lastnikom pa bodo morda zdaj morali še plačevati za parkiranje.

In to v soseski, kjer se ena vila prodaja po ceni 14,5 milijonov dolarjev. "Izmed številnih prestižnih sosesk San Francisca jih je le peščica takih, ki ponuja privilegij zasebnosti sredi čudovite narave," se bere nepremičninski oglas za hišo na številki 26, ki je šla nedavno na prodaj.

Cheng in Lamova se še odločata, kaj bosta storila s svojo naložbo. "Za 120 parkirišč, kolikor jih je, bi lahko zaračunavala neko razumno najemnino," razmišlja Cheng, medtem ko nekateri stanovalci menijo, da jim bosta vlagatelja skušala ulico za dobiček prodati nazaj.

Bela soseska z azijskimi lastniki

In kako sploh poteka nakup ulice? Kot druge ameriške občine tudi San Francisco redno prodaja na dražbah nepremičnine, za katere lastniki niso plačali davkov. Ker je vzdrževanje, vključno s popravili cestišča in odstranjevanjem snega, dolžnost lastnikov, lahko zasebne ulice mestom prihranijo kar nekaj denarja. A, kot navaja BBC, nekatera mesta odvračajo od te prakse, saj jih skrbi, da bi zasebni lastniki na neki točki potrebovali davkoplačevalski denar za vzdrževanje cest.

Najbolj ironično od vsega pa je, da imata vlagatelja azijskega rodu zdaj v lasti ulico, v kateri zaradi posebne rasistične uredbe svojčas nihče razen belcev domovanja ni mogel kupiti. Omenjena uredba je sicer že kar nekaj desetletij nezakonita. Cheng prihaja iz Tajvana, Lamova pa iz Hongkonga, kot sta povedala za Mercury News, pa razmišljata, da bi si v soseski zgradila vilo. A zdaj stanovalci mestne oblasti pozivajo, naj prodajo razveljavijo, češ da je neetična in da so skušali z njo samo vsi vpleteni, predvsem pa Cheng in Lamova, pod mizo na hitro zaslužiti.

Predstavnica davčnega urada se s tem ne strinja. "99 odstotkov lastnikov nepremičnin v San Franciscu ve, kaj mora storiti, in plača davke pravočasno - in osvežuje svoje poštne naslove," je povedala za San Francisco Chronicle, medtem ko Lamova zanika, da skuša izkoristiti stanovalce, ampak pravi, da si je preprosto želela imeti v lasti nekaj v San Franciscu, ker ima tako rada to mesto.

