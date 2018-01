Pred grammyji: rdeča preproga in zabava v čast Jay-Z-ju

Nagrade bodo po 15 letih spet podeljevali v New Yorku

28. januar 2018 ob 08:14

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Že na osrednji zabavi pred podelitvijo najprestižnejših nagrad v glasbeni industriji, grammyjev, je bilo največ pozornosti namenjeno letošnjemu osemkratnemu nominirancu Jay-Z-ju, svoj trenutek na odru (in rdeči preprogi pred dogodkom) pa so dobili tudi drugi nominiranci.

Ameriška akademija glasbenih umetnosti bo zvečer oz. ponoči po našem času prestižne glasbene nagrade grammy prvič po 15 letih namesto v Los Angelesau podelila v New Yorku, v dvorani Madison Square Garden. Največ si lahko od podelitve obeta prav Jay-Z, ki ima doma že 21 kipcev, letos pa je z albumom 4:44 pobral osem nominacij. Sedem jih ima Kendrick Lamar z albumom DAMN, Bruno Mars je nominiran za šest kipcev, Childish Gambino, Khalid, SZA in No I.D pa za pet.

Za album leta se tako potegujejo Childish Gambino (Awaken, My Love!), Jay-Z (4:44), Kendrick Lamar (DAMN), Lorde (Melodrama) in Bruno Mars (24K Magic). V igri za dobitnika grammyja za posnetek leta so Jay-Z (The Story of O.J.), Kendrick Lamar (HUMBLE), Bruno Mars (24K Magic), Childish Gambino (Redbone) in Luis Fonsi, Daddy Yankee ter Justin Bieber (Despacito).

Nominiranci za pesem leta so Luis Fonsi, Daddy Yankee in Justin Bieber (Despacito), Jay-Z (4:44), Julia Michaels (Issues), Logic, Alessia Cara in Khalid (1-800-273-8255) ter Bruno Mars (That's What I Like). Odmevna je tudi kategorija novih upov, v kateri se za grammyja potegujejo Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels in SZA.

Podelitev bo vodil James Corden

Podelitev grammyjev bo prenašala televizija CBS, vodil pa jo bo komik James Corden. Nagrade v kar 84 kategorijah bodo med drugim podeljevali glasbeniki Tony Bennett, Kelly Clarkson, Eve, Nick Jonas, Alicia Keys, John Legend, Hailee Steinfeld in Donnie Wahlberg, komiki Dave Chappelle, Jim Gaffigan, Sarah Silverman in Trevor Noah, igralki Katie Holmes in Anna Kendrick in drugi. Pester seznam nastopajočih med drugim vključuje še glasbenike in skupine, kot so Sam Smith, Kendrick Lamar, Lady Gaga, U2, Miley Cyrus, Elton John, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Bruno Mars, Cardi B, Kesha, SZA, Logic, Alessia Cara, Khalid Pink, Childish Gambino in drugi. Organizatorji napovedujejo tudi duet Miley Cyrus in Eltona Johna, pa tudi skupni nastop Bruna Marsa in Cardi B.

Udeleženci 60. podelitve grammyjev so sicer napovedali, da bodo na prireditvi nosili bele vrtnice, kar bo simboliziralo solidarnost z žrtvami spolnega nasilja in nadlegovanja.

Grammyjevski konec tedna v New Yorku se je sicer začel z zabavami in veliko predgrammyjevsko gala prireditvijo, kjer je bilo prav tako vse v znamenju največkrat nominiranega glasbenika. Jay-Z je poleg tega pripravil svoj že tradicionalni "brunch", poimenovan Roc Nation, kjer se je trlo največjih zvezdnikov, podobne zabave in koncerti pa so se odvijali tudi drugod po Manhattnu.

Nekaj fotoutrinkov z rdeče preproge pred uradno predgrammyjevsko zabavo in s samega dogodka si lahko ogledate spodaj.

T. K. B.