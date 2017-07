Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 25 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Maria Galuniča zadnja leta ne videvamo pogosto v vlogi voditelja. Foto: Žiga Culiberg Galunič se vrača na oder MMS-ja v družbi Lorelle Flego. Foto: Žiga Culiberg

Pred MMS-jem: "Ves čas ponavljam: da sem in da ostajam voditelj"

Mario Galunič je gostoval v spletni klepetalnici MMC-ja

4. julij 2017 ob 10:03,

zadnji poseg: 4. julij 2017 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Imava precej unikaten način dela," je pred novo združitvijo moči z Lorello Flego na odru Melodij morja in sonca priznal njen sovoditelj Mario Galunič.

"Najprej dobiva vse skladbe in besedila. Nato jaz to nekaj dni ali tednov poslušam in se skušam za vsako skladbo česa domisliti. In potem napišem osnutek napovedi in pustim prazne Lorelline odgovore. To pošljem Lorelli. Ona dopolni, predlaga izboljšave in predvsem razloži, o čem pojejo italijanske pesmi. Italijanščine namreč še zmeraj ne razumem, letos pa sta kar dve melodiji italijanski," je razložil v spletni klepetalnici.



Poletni amfiteater portoroškega Avditorija bo v soboto, 8. julija, gostitelj 37. festivala Melodije morja in sonca. Za štiri nagrade strokovne žirije in veliko nagrado festivala se bo potegovalo 14 novih poletnih melodij.

V spletnem klepetu pa se ni vse vrtelo zgolj okoli MMS-ja, ampak tudi o preostalih glasbenih festivalih, ki jih prenaša Televizija Slovenija. Tudi o Emi 2018. "Lahko obljubim, da bom naredil vse, da Ema 2018 bo in da bomo z delegacijo odpotovali v Lizbono. Ne morem pa tega danes z gotovostjo potrditi, saj moramo najprej sprejeti t. i. PPN (letni programski načrt), kjer mora to tudi biti zapisano. Vsekakor zagovarjam stališče, da je to priložnost, ki je ne smemo izpustiti," je poudaril Galunič.

Cel klepet si lahko preberete spodaj.

T. K. B., K. K.