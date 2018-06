Pred svetovnim prvenstvom se vročica stopnjuje tudi za zbiratelje sličic

MMC na menjavi sličic v Lepi žogi

11. junij 2018 ob 21:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsi, ki vsaj malo spremljate nogomet, veste, kakšen učinek ima na nogometnega navijača zbiranje sličic in pridno polnjenje albumov. Vročica sličic je zajela tudi vse generacije v Ljubljani, kjer vsak ponedeljek poteka menjava sličic.

Navdušenci se že več mesecev vsak ponedeljek ob 17. uri zbirajo pred ljubljanskim lokalom Lepa žoga, vsak s svojim kupom sličic nogometašev vseh reprezentanc, in upajo, da bodo od drugih dobili točno tisto, kar jim manjka. A kot so dejali zbiratelji, ne gre vedno ravno za menjavo, občasno kakšno sličico tudi podarijo. Starši poudarjajo, da menjajo predvsem zaradi prisotnosti otrok, če bi bili sami, bi večkrat kaj podarili.

Albume s sličicami polnijo tako mladi kot stari, tako novinci v nogometu kot tisti, ki bi se radi malenkost vrnili v otroštvo in podoživeli občutke ob zbiranju in lepljenju sličic v ustrezne prostorčke v albumu, ki so jih doživljali pred leti. Za poln album morajo zbrati več kot 600 sličic, na vprašanje, koliko paketkov je treba za to kupiti (eden stane 70 centov), pa vsi odgovarjajo, da precej, a ne tako veliko, kot si mislimo, saj precej sličic lahko zamenjajo in dobijo od prijateljev. "Če računaš, jih pride kar veliko, ampak se da velikokrat dogovoriti."

Strast do zbirateljstva že od leta 1994

Eden izmed naših sogovornikov sličice zbira že vse od svetovnega prvenstva leta 1994. Za MMC je povedal, da je v preteklosti to počel za lastno zabavo, zdaj pa to prenaša še na svoje otroke. In če bi pričakovali, da bodo med zbiratelji prevladovali ravno otroci, tudi delež starejših ni tako zelo majhen, temveč je to hobi za vse generacije. Eden izmed udeležencev nam je zaupal, da se je na menjavo pripeljal iz Kamnika in dejal, da mu manjka zgolj še 40 sličic. "To je že moj četrti album."

Nekateri se menjave udeležujejo redno, spet drugi so se je udeležili šele zdaj, ko imajo občutek, da lahko ponudijo dovolj za menjavo. "Danes sem za ta album prvič tukaj, je pa, kakor vidim po 15 minutah, precej lažje, saj sem dobil ogromno sličic. Na spletu pa sploh še nisem gledal, ali tudi tam obstaja kakšna možnost menjave. Zbiram pa evropska in svetovna prvenstva od leta 2000 naprej," je povedal eden izmed najstniških udeležencev menjave.

Nekateri so pojasnili, da se jim na tej točki zbiranja nakup sličic več ne zdi smiseln in se v tem skriva razlog za udeležitev v menjavi. "Album imam že kar poln, do konca mi jih manjka še manj kot sto. Sprva sem zbiral, ko sem bil še mlajši, čisto na začetku osnovne šole, potem nekaj časa nisem, leta 2014 pa sem se odločil, da bi se tega znova lotil. Takrat sem zbral celoten album in zdaj nadaljujemo tradicijo."

So pa na menjavi vseeno prevladovali otroci, ki navdušeno pričakujejo, da bodo v album lahko prilepili fotografijo najljubšega nogometaša. "Babica mu je kupila album, od tam je šlo samo še naprej, ker trenira nogomet in je zelo navdušen nad tem," je za MMC pojasnil eden izmed staršev, ki so na menjavi spremljali otroke. Nekateri starši so opazili, da se v današnjem času za zbiranje nogometnih sličic navdušuje vse več deklet, kot se jih je takrat, ko so sličice prvič zbirali oni.

Ko manjka samo še ena sličica

In če jih je večina dejala, da sličice zbirajo zgolj kakšen mesec, so se nekateri tega lotili občutno prej in možnosti dokončne napolnitve albuma niso prepustili naključju. "Zbiram že od začetka marca," pove eden izmed udeležencev menjave. "Do konca mi manjka samo še ena sličica. Ko sem danes prišel, so mi manjkale še tri, ampak mi je dve že uspelo zamenjati. Upam, da jo kdo ima in jo dobim še danes."

Nekateri starši so poudarili, da se z zbiranjem ukvarjajo predvsem zaradi otrok oziroma jim pri tem pomagajo, spet za druge pa je to hobi, v katerem uživajo predvsem sami, prenašanje tradicije na otroke pa je zgolj še dodaten plus.

Bogata tradicija sličic Panini

Sličice Panini je sicer mogoče kupiti vse od leta 1970 in kot je pred časom poročala francoska tiskovna agencija AFP, dnevno prodajo od osem do deset milijonov paketkov. Pravijo, da je ključ v preprostosti – v zadnjih desetletjih se skorajda niso spremenili – kot izjema tukaj velja sestavljanje paketkov, ki je danes strojno, nekoč pa so za "mešanico" nalepk poskrbeli tako, da so jih z lopatami metali ob zid.

Italijansko podjetje ima v Modeni 240 zaposlenih, poleg tega imajo pogodbo z Disneyjem, sodelujejo pa tudi s kolesarstvom in košarko. A kot pravijo, je nogomet tisti, ki ima v njihovem poslu največji delež.

