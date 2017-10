Pred vrati je eden izmed vrhuncev letošnjega modnega dogajanja pri nas

Od MBFW-ja nas loči le še nekaj dni

1. oktober 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na prihajajočem modnem dogodku Mercedes-Benz Fashion Week se bo predstavilo uveljavljenih 17 modnih oblikovalcev. Na nagradni natečaj dogodka se je letos prijavilo rekordno število mladih oblikovalcev.

Kot je na srečanju z modnimi oblikovalci ta teden v Ljubljani, na katerem so tudi predstavili dogajanje, dejala Metka Kejžar iz družbe Autocommerce, je dogodek do svoje letošnje pete izvedbe dozorel in se uveljavil kot pomemben člen v mednarodni verigi premijskih tednov mode.

Programski in umetniški direktor dogodka je Sašo Radovič, ki mu je uspelo v Ljubljano pripeljati 17 uveljavljenih modnih oblikovalcev. Prisotni pa bodo tudi mladi oblikovalci, ki se bodo potegovali za posebno nagrado tedna mode.

Kot je za STA dejala vodja žirije Nataša Peršuh, je dober odziv prijaviteljev dokaz, da je nagrada prepoznavna med mladimi in zanje pomeni dobro odskočno desko. Oblikovalci lahko po njenih besedah prijavijo avtorsko kolekcijo, ki mora imeti močno zgodbo in biti izvedbeno dorečena.

Letos so pripravili tudi dodaten bonus. Dobitnik nagrade bo imel namreč možnost en kos iz svoje kolekcije vključiti v serijsko proizvodnjo podjetja, ki pri izboru sodeluje kot pokrovitelj. "To pomeni, da mora biti vsaj en del kolekcije tudi izjemno nosljiv oziroma se mora dati prilagoditi na množično proizvodnjo," je pojasnila Peršuhova.

Kot je še ocenila, se je Mercedes-Benz Fashion Week že dobro razvil in postavlja smernice za regijo. "Da je dogodek res na visoki ravni, da se čuti avtorske pristope, da so to res vrhunske kolekcije - ne glede na to, da so nastale v tem delu sveta," je dejala.

Okrogle mize in predavanja

Uroš Štanc iz družbe Pristop, ki sodeluje pri organizaciji oktobrskega tedna mode, je med dogodki v njegovem sklopu za STA med drugim poudaril okroglo mizo z naslovom Ali dizajn prodaja, na kateri bosta med drugim sodelovala industrijski oblikovalec Oskar Kogoj in arhitekt Jurij Sadar.

"Skupno bomo pripravili 17 modnih revij. Zelo nas veseli, da se program razvija, predvsem pa, da bodo z nami domači in tuji mediji, kar pomeni, da ima dogodek resnično mednarodni doseg," je dejal. Petkovo dogajanje so letos združili z glasbenim festivalom Kurzschluss, ki se bo po Štančevih besedah začel takoj po koncu modnih revij.

Glavno nagrado festivala je lani prejela oblikovalka Sara Valenci, ki je za STA povedala, da ji je ta odprla mnoga vrata. "Za mladega oblikovalca je začetek v takšni konkurenci težek, zato se mi zdi, da gre za fenomenalno platformo, ki te povzdigne nad druge in ti da možnost samostojne predstavitve na tednu mode," je dejala.

Tridnevni dogodek Marcedes-Benz Fashion Week se začne v četrtek.

M. Z.