Prednost Omarja v Kijevu? "Na Evroviziji sem že bil."

Omar pred odhodom na Evrovizijo

25. april 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski pevec Omar Naber pravi, da je njegova prednost pred drugimi tekmovalci na Evroviziji to, da je na največjem glasbenem spektaklu v Evropi že sodeloval.

"Na Evroviziji bom že drugič, velika večina tekmovalcev pa bo prvič. Zelo je dobro, da imam že to izkušnjo, da približno že vem, kaj naj pričakujem, kako razporediti stvari ... Mislim, da je to lepa prednost," je Omar povedal pred odhodom v Kijev. Kljub temu ostaja previden: "Rezultati na Evroviziji so zelo nepredvidljivi, tako da ne morem obljubiti, da bom prišel v finale."

Živčnosti pred odhodom na Evrovizijo ni, kot je povedal Omar. Kako pa se pripravlja na Evrovizijo: "Skušam ostati miren, osredotočen in čim bolj pripravljen na nastop."

Pevec ve, čemu mora posvetiti največ pozornosti, da bi svoj nastop opravil brezhibno. "Nazadnje, ko sem bil na Evroviziji, nisem bil spočit, nisem bil osredotočen in zato tudi svoje naloge nisem najbolje opravil, čeprav je bilo slovensko občinstvo konec koncev kar zadovoljno s takratnim nastopom. Mislim, da me pri 35 letih čaka večja odgovornost, se bolj zavedam časti, ki mi je pripadla."

Lepi spomini na Kijev

Omar Kijev že pozna, saj je prav tam pred 12 leti prvič nastopil na evrovizijskem spektaklu - njegov adut je bila skladba Stop. Kar nekaj razlogov je, zakaj se veseli odhoda nazaj: "Imam dobre vtise in lepe spomine. Hrana mi je bila zelo všeč, ljudje so na splošno zelo lepi, predvsem pa sem dobil občutek, da so Ukrajinci prijetni, ustrežljivi, prijazni in gostoljubni."

Omar v Kijev odhaja 30. aprila, že 1. maja pa bo prvič preizkusil evrovizijski oder, ko bo opravil prvo vajo pred polfinalom - ta bo 9. maja. Drugi predizbor bo 11. maja, veliki finale pa 13. maja.

Omar Naber - On My Way

D. S., K. K., foto: BoBo