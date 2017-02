Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Žrtve so v dajanje denarja neznancem zapeljane predvsem z obljubami ljubezni. Foto: BoBo Prevaranti ustvarjajo zelo verodostojne profile, vključena pa je tudi kraja identitet resničnih oseb. Če na spletu spoznate nekoga, ki je predober, da bi bil resničen, preverite njegovo ozadje. Pred prevarami svari tudi direktor singapurskega oddelka za komercialne zadeve David Chew, ki meni, da so spletne prevare izjemno zapletene, prevarante, ki se skrivajo za anonimnostjo spleta, pa opozarja, da se zločin ne izplača. Foto: EPA Sorodne novice Posebna ponudba za valentinovo - ostrige v obliki srca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predober, da bi bil resničen? Ljubezenski prevaranti na pohodu.

Močne besede in čustva, da zavedejo osamljene žrtve

13. februar 2017 ob 16:33

Sydney - MMC RTV SLO

Predober, da bi bil resničen? Odprite oči, dobro jih odprite, svetujejo oblasti, ki pred praznikom ljubezni, valentinovim, opozarjajo na porast spletnih prevar, ko si za žrtev izberejo osamljene duše.

Romantične prevare v Avstraliji prinesejo več denarja kot katerakoli druga oblika goljufije, žrtve pa so najpogosteje starejše od 45 let, je sporočila avstralska komisija za konkurenco in potrošnike (ACCC).

Žrtve so v dajanje denarja neznancem zapeljane predvsem z obljubami ljubezni. "Prevaranti so čedalje bolj manipulativni. Če torej na valentinovo iščete ljubezen na spletu, je ključnega pomena, da znate razpoznati opozorilne znake," je povedala namestnica predsednika ACCC Delia Rickard.

"Prevaranti ustvarjajo zelo verodostojne profile, vključena pa je tudi kraja identitet resničnih oseb. Če na spletu spoznate nekoga, ki je predober, da bi bil resničen, preverite njegovo ozadje," opozarja Rickardova.

Lani je 4100 ljudi komisijo obvestilo o tovrstnih prevarah, ki so jih stale 18 milijonov evrov.

Skupna operacija Malezije in Singapurja

Malezijska in singapurska policija pa sta v skupni operaciji v malezijski prestolnici Kuala Lumpur aretirali 27 osumljencev, ki naj bi skupaj ogoljufali ljudi, ki na spletu iščejo partnerje.

Aretirani osumljenci so v minulem letu v obeh državah za kar 4,6 milijona evrov ogoljufali 108 ljudi, poročajo oblasti malezijske prestolnice.

Če bodo osumljenci spoznani za krive, jim grozi do 20 let zaporne kazni. Direktor malezijskega oddelka za preiskavo komercialnih zločinov Acril Sani je povedal, da člani prevarantskih združb uporabljajo močne besede in čustva, da zavedejo osamljene žrtve. Dodal je, da zavajajo le s tekstovnimi sporočili, nikoli v živo ali preko telefonskega pogovora.

Pred prevarami svari tudi direktor singapurskega oddelka za komercialne zadeve David Chew, ki meni, da so spletne prevare izjemno zapletene, prevarante, ki se skrivajo za anonimnostjo spleta, pa opozarja, da se zločin ne izplača.

D. S.