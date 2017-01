"Pregrd, da bi bil iz naše družine, dajte nam pravega otroka"

Babica je osebje obtožila, da so ob rojstvu zamenjali otroka. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Zamenjave v resnici ni bilo

9. januar 2017 ob 15:22

Bogota - MMC RTV SLO/STA

V eni izmed kolumbijskih porodnišnic je prišlo do spora po tem, ko je jezna babica obtožila osebje, da jim niso dali pravega otroka. Ta je namreč po njenem pregrd, da bi bil iz njihove družine.

Neimenovana ženska se je v Santa Marti, severnem delu kolumbijske province Magdalena, s svojim novorojenim vnukom in njegovo materjo vrnila v bolnišnico in od osebja zahtevala, naj ji takoj vrnejo pravega otroka. V bolnišnici so ji zatrdili, da dojenčka niso nikoli zamenjali, saj se je na ta dan v tej bolnišnici rodil le en deček.

"Otroka ni prepoznala kot novega člana družine, zato se je odločila, da ga bo zamenjala," je povedal član mestnega sveta, pristojen za zdravstvo, Carlos Pallares.

Dodal je, da sta se ženski z dojenčkom vrnili domov, potem ko ga je pregledalo osebje bolnišnice.