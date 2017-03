Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! George Michael je umrl 25. decembra lani. Imel je 53 let. Foto: Reuters Pevec, rojen grškemu očetu in angleški mami kot Georgios Kyriacos Panayiotou, je zaslovel v 80. letih kot del dua Wham!, ki ga je tvoril še Andrew Ridgeley. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Preiskava končana - George Michael je umrl naravne smrti

Potrjen naraven vzrok smrti

7. marec 2017 ob 16:24

London - MMC RTV SLO/STA

Legendarni glasbenik George Michael je umrl naravne smrti, je po končani preiskavi povedal sodnomedicinski izvedenec.

"Ker je potrjena naravna smrt, in sicer zaradi oslabitve srčne mišice in zamaščenih jeter, je preiskava končana in ni potrebe po nadaljnjih raziskavah," je pojasnil sodnomedicinski izvedenec Darren Salter iz Oxfordshira zahodno od Londona.

Glasbenik je umrl 25. decembra na svojem domu v Oxfordshiru. Na božično jutro ga je našel v postelji njegov partner Fadi Fawaz, ki se je z njim sestajal od leta 2011, za Daily Telegraph je povedal, da je George "samo spokojno ležal v postelji".

Policija je takrat navedla, da njegovo smrt obravnavajo kot "nepričakovano, a ne sumljivo", njegov menedžer pa je pozneje povedal, da je Michaelu odpovedalo srce v spanju.

Eden najbolje prodajanih avtorjev

Priljubljen je postal v 80. letih v duetu Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne uspešnice, od Club Tropicana do Careless Whisper, zdaj že zimzelena božična uspešnica pa je postala pesem Last Christmas.

Bil je eden izmed najbolje prodajanih glasbenih avtorjev. V svoji skoraj štiridesetletni karieri je prodal več kot sto milijonov plošč, pri čemer jih je 20 milijonov prodal samo s soloprvencem Faith iz leta 1987, zelo uspešen pa je bil tudi Listen Without Prejudice Vol. 1.

Svoj zadnji album, Symphonica, je izdal leta 2014.

Z dvema grammyjema nagrajeni pevec, ki je bil izjemno dejaven tudi na dobrodelnem področju, je pred smrtjo za marec letos napovedal izdajo svojega biografskega dokumentarnega filma Freedom. Priložnost bi počastil tudi z vnovično izdajo albuma Listen Without Prejudice (1990).

D. S.