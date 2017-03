Preizkusili smo ukazovanje v Boschevem avtomobilu prihodnosti

Pametni konceptni avtomobil, ki ga je v Ženevi razstavil Bosch

19. marec 2017 ob 06:54

Ženeva - MMC RTV SLO

V prihodnosti bomo lahko na daljavo določali, kako daleč stran bomo sedeli za volanom, katero glasbo bomo poslušali v avtomobilu in kako toplo naj bo v stanovanju, ko bomo zapeljali v garažo.

Avtomobili bodo v prihodnosti povezani tako, kot smo danes ljudje povezani z mobilnimi napravami, celo naše hiše bodo povezane z našimi avtomobili in aplikacijami, ki jih imamo.

Na avtomobilskem salonu v Ženevi je ekipa oddaje Avtomobilnost preizkusila pametni konceptni avtomobil, ki ga je razstavil Bosch, eden največjih dobaviteljev elektronskih sistemov avtomobilski industriji.

"Avtomobil bo vstopna točka. Avtomobil bomo lahko personalizirali popolnoma po svojih željah. Povezan bo z osebo, ki se bo usedla v avtomobil. Kamera bo prepoznala obraz voznika in naložila njegov profil v sistem avtomobila,“ nam je na avtomobilskem salonu v Ženevi razložil Boschev strokovnjak.

Avtomobil z uporabo kamere Driver Monitor hitro prepozna obraz, zaradi česar je personalizacija mogoča takoj, ko voznik sede v avtomobil. Ta tako na primer uporabi nastavitve za volan, ogledala, notranjo temperaturo in radijsko postajo glede na voznika.

Avtomobil ima vgrajen tudi detektor zaspanosti. Če voznik tvega, da bo zaspal, oziroma če bo v zelo slabi fizični kondiciji, bo avtomobil sprožil opozorilo, ki bo pomagalo preprečiti nevarno situacijo.

V petih letih sistemi v vozilih

"O vseh tehnologijah in možnostih, ki jih vidite v konceptnem avtomobilu, potekajo razprave. Uporabniki bodo povedali, kaj želijo videti v avtomobilih, in na podlagi tega se bomo odločili, kaj bomo razvili. Ko bomo izbrali, kaj bi želeli imeti, traja od tri do pet let, da to vgradimo v avtomobil,“ pravi sogovornik.

V sodobnih serijskih avtomobilih so proizvajalci že vgradili ukazovanje s pomočjo gest, izboljšujejo pa tudi odzivnost zaslonov na dotik. Bosch nam je predstavil sistem zaslona na dotik, ki s funkcijo, poimenovano neoSense, daje haptične povratne informacije.

Uporabnik dobi občutek, da so gumbi na zaslonu na dotik pravi. V mnogo primerih je s tem mogoče upravljati sistem infotainment, ne da bi pogledali na zaslon. "Vozniki lahko tako oči obdržijo na cesti, kar izboljša varnost," še pravi strokovnjak in dodaja, da je tehnologija že blizu serijske proizvodnje.

Aplikacija za pametni dom

V prihodnosti bo vse bolj v veljavi komunikacija med avtomobilom in domom. V dobi avtonomnih vozil bodo imeli potniki v vozilih na voljo večje število funkcij infotainment, ki jih bodo aktivirali na osrednjem prikazovalniku. S pomočjo medmrežne povezave bodo lahko vozniki pregledali prihajajoče sestanke in na primer načrtovali obisk trgovine. Bosch je predstavil aplikacijo za pametni dom, s katero bodo lahko vozniki hkrati upravljali domače nadstreške, pogledali, kaj se dogaja okoli hiše, oziroma preverili, ali je v hladilniku dovolj hrane. Aplikacija lahko z enim pritiskom nakupovalni seznam posreduje dostavni službi.



Tako kot razvijalci pametnih pnevmatik, o katerih smo že pisali, pa tudi pri Boschu vse bolj stavijo na umetno inteligenco v vozilih. Bosch ustvarja možgane samovoznih vozil prihodnosti. Računalnik z umetno inteligenco je sposoben prepoznati pešce in kolesarje. Umetna inteligenca avtomatiziranim vozilom poenostavi ocenjevanje položaja na cesti. Na primer, avtomobili, ki imajo vklopljene smerne kazalce, pogosteje zamenjajo vozne pasove kot vozila, ki jih nimajo.

Samovozno vozilo z umetno inteligenco na ta način prepozna in oceni zapletene cestne razmere, ko na primer nasproti vozeče vozilo zavije, ter jih upošteva pri svoji lastni vožnji. Računalnik vse, kar se nauči, med vožnjo po umetnih nevronskih mrežah tudi shrani. Strokovnjaki te podatke potem v laboratoriju pregledajo in preverijo, ali so točni. Po nadaljnjem testiranju v cestnih okoljih se umetno ustvarjene strukture znanja lahko s posodobitvijo prenesejo na celo vrsto drugih računalnikov v vozilih z umetno inteligenco. Pri Boschu so prepričani, da bodo vozila brez voznikov že v prihodnjem desetletju del vsakdanjega življenja.

Gregor Prebil