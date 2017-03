Poudarki Preskusite svoje znanje vožnje v varnem simulatorju

Preizkusite slovenski sodobni simulator varne vožnje

24. Avtomobilski salon Slovenije

28. marec 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tehnološkem paviljonu na 24. Avtomobilskem salonu Slovenije lahko svoje vozniške sposobnosti preskusite na enem najsodobnejših simulatorju varne vožnje na svetu.

Simulator varne vožnje je plod slovenskega znanja, saj ga je razvila mlada ekipa slovenskega tehnološkega podjetja NERVteh, ki se je novembra 2015 pri razvoju povezalo tudi z Zavarovalnico Triglav. Simulator je namenjen izobraževanju voznikov, ki jim omogoča, da svoje znanje na popolnoma varen način preizkusijo tudi v nepredvidljivih prometnih situacijah, ki jih ne omogoča niti poligon varne vožnje. Med takšne situacije denimo spada prehitra vožnja skozi naselje, kjer se nenadoma na cesti znajde otrok, neprilagojena hitrost v snegu ali nenadni umik nasproti vozečemu vozilu na avtocesti.

Varno doživetje nepredvidljivih prometnih situacij

Ustvarjalci bi radi s simulatorjem pripomogli k temu, da bi se vozniki v prometu vedli bolj varno. Vozniki lahko med izobraževanjem v varnem okolju brez stresa preverijo svoje odzive na nepredvidljive prometne situacije in svoja spoznanja upoštevajo tudi v dejanskem prometu, s tem pa se lahko posledično zmanjša število smrtnih žrtev in prometnih nesreč. Simulator izmeri tudi kognitivne sposobnosti voznika, kot so osredotočenost, koncentracija, srčni utrip in stres ob nepričakovanih nevarnostih in raznih motečih elementih v vožnji, kakršen je na primer mobilni telefon.

Virtualno dirkanje

Za vse obiskovalce avtomobilskega salona z željo po adrenalinu bo sicer poskrbljeno tudi z najsodobnejšo virtualno izkušnjo »dirkaške« vožnje, opravili pa bodo lahko tudi zanimiv test iz področja napredne nevrotehnologije za merjenje možganske aktivnosti. Z uporabo posebne naprave bodo denimo lahko virtualno dvignili žogo na zaslonu, kjer se bosta poleg višine žogice prikazovala tudi stopnja koncentracije in aktivnosti v nezavednem delu možganov.

