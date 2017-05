Poudarki Daimler z rentgenskimi pregledi za varnejše avtomobile.

Namesto lutk digitalna simulacija človeka (Human Body Model). Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rentgen je preprosta rešitev za ugotavljanje posledic trkov. Foto: Daimler Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Preizkusni trki pod rentgenom

Nova metoda ugotavljanja poškodb ob trkih

13. maj 2017 ob 13:32

Stuttgart, Freiburg - MMC RTV SLO

Pri Daimlerju so si zamislili rentgenski pregled preizkusnih trkov, ki omogoča podrobno analizo dodajanja z avtomobilom ob trku.

Odkar deluje neodvisno združenje EuroNCAP, ki preverja varnost avtomobilov na evropskem trgu, so bili na področju varnosti storjeni veliki koraki. Ob 20. obletnici delovanja je EuroNCAP izvedel zanimiv primerjalni test, v katerem je razbil majhen mestni avtomobil izpred 20 let ter sodobnega malčka, s čimer je jasno pokazal ogromen napredek, ki je bil storjen v zadnjih dveh desetletjih. Velika zasluga za ta napredek gre ravno varnostnim preizkusom, ki s postavljanjem vedno višjih standardov za doseganje najvišje ocene silijo proizvajalce v nenehne izboljšave.

Preizkusni trki nam povedo, kako varni so avtomobili v primeru trka, a pri Daimlerju so želeli podrobneje ugotoviti, kako trki vplivajo na avtomobil in njegove sestavne dele. Gre za skoraj medicinsko analizo, saj avtomobil pregledajo z rentgenom.

Prvič v avtomobilskem svetu

Sliši se zelo preprosto, a to metodo so tokrat prvič uporabili v avtomobilskem svetu, pri čemer pri projektu sodelujejo Daimler AG ter inštituti Fraunhofer Intitute for High Speed Dynamics, Ernst Mach-Institut ter EMI iz Freiburga. Prve fotografije so zato prava novost, njihov cilj pa je prispevati k snovanju vse bolj varnih avtomobilov.

Vsi podatki, zbrani na teh posebnih preizkusnih trkih, se prenašajo v računalniško podprte modele, ki omogočajo izdelavo izjemno natančnih ocen mogočih posledic. Seveda v tej zgodbi niso pozabili na človeka. Prvič so namreč uporabili digitalni model (Human Body Model), ki se razlikuje od klasičnih testnih lutk po tem, da lahko simulira tudi delovanje mišic.

Martin Macarol