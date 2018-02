Premier miri Tajvance: Brez panike, toaletnega papirja bo dovolj za vse!

Naval na trgovine zaradi napovedane podražitve

28. februar 2018 ob 11:08

Tajpej - MMC RTV SLO, Reuters

Iz Tajvana prihajajo nenavadni prizori - ljudje derejo v trgovine in si nalagajo polne vozičke toaletnega papirja v strahu, da bo tega nujno potrebnega izdelka kmalu zmanjkalo.

Po otoku so namreč zaokrožile informacije, da se bo cena toaletnega papirja v kratkem dvignila za od 10 do 30 odstotkov, kar je pri mnogih povzročilo paniko. Tajvanci so odhiteli v majhne in velike trgovine ter si nakupili velike količine toaletnega papirja, kuhinjskih brisačk, papirnatih robčkov, serviet in podobnih izdelkov.

Povpraševanje je tako veliko, da je v nekaterih trgovinah že zmanjkalo papirja. Veriga PChome je tako sporočila, da so v njihovih trgovinah v treh dneh prodali kar pet milijonov zvitkov toaletnega papirja, poroča Guardian. Drugi trgovec, ET Mall, pa je dejal, da je bilo med 20 najbolje prodajanimi izdelki preteklega tedna kar šest različnih znamk toaletnega papirja in da je povpraševanje po njem desetkrat večje od običajnega.

Premier: Zalog je dovolj!

Zadeva je tako ušla izpod nadzora, da se je oglasil celo tajvanski premier William Lai in ljudi skušal pomiriti: "Prosim vas, da ne delate panike in ne nakupujete brezglavo. Zalog je dovolj, vsak bo lahko tudi v prihodnjih dneh še kupil toliko toaletnega papirja in drugih izdelkov, kot jih potrebuje."

Vznemirjenje se je začelo, ko je nekaj papirnic obvestilo trgovce, da bi se lahko zaradi dviga cen celuloznih vlaken na mednarodnem trgu cena zvitka toaletnega papirja v sredini marca zvišala za od 10 do 30 odstotkov. Dvig cen je povezan predvsem z gozdnimi požari v Kanadi in znižanjem proizvodnje v Braziliji. Zaradi teh dejavnikov se je cena tone celuloze, ki je potrebna za izdelavo toaletnega papirja, s 650 ameriških dolarjev lani dvignila na letošnjih 800 dolarjev. Dvignili so se tudi stroški pakiranja in prevoza.

Nekateri Tajvanci so takrat začeli kopičiti zaloge in nato objavljati fotografije svojih nakupov na družbenih omrežjih, kar je spodbudilo še druge, da so storili enako. Do tovrstnega pojava je prišlo le v Tajvanu, v ZDA, na primer, so se cene zaradi velike konkurence med trgovci celo znižale.

A. P. J., foto: EPA in Reuters