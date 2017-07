Premiera s skokom za Guinnessovo knjigo rekordov

Jaguar E-pace

14. julij 2017 ob 15:07

London - MMC RTV SLO

Jaguar je v Londonu razkril svojega novega kompaktnega športnega terenca s spektakularnim akrobatskim skokom, s katerim se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Profesionalni voznik Tony Grant je z Jaguarjevim športnim terencem E-pace na londonskem razstavišču ExCel izvedel 15,3 metra dolg spiralni skok, v katerem se je obrnil okrog svoje osi za 270 stopinj. Ker to do zdaj ni uspelo še nobenemu serijskemu avtomobilu, je s tem postavil svetovni rekord.

Kompaktnega križanca krasijo maska in sprednja žarometa v slogu modela F-type, kupejevska strešna linija ter velika kolesa, ki merijo lahko tudi 21 palcev. Notranjost preseneča z zelo dinamičnimi linijami, kakovostnimi materiali in z multimedijsko napravo s 25,4-centimetrskim zaslonom ter možnostjo upravljanja z glasovnimi ukazi. Poleg prostora za potnike terenski malček v zadku ponuja spoštovanja vrednih 577 litrov osnovne prostornine za prtljago.

Med številnimi dodatki velja omeniti 31,2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon, ki zamenjuje klasične merilnike, vrhunski zvočni sistem znamke Meridian, projekcijski zaslon HUD in tehnologijo Wi-Fi 4G za brezžično povezavo s spletom.

Pet dvolitrskih strojev in do 300 "konjev"

Motorna ponudba šteje dva bencinska in tri dizelske štirivaljne stroje. Vstopni dvolitrski bencinar razvije 183 kilovatov (249 KM), njegova močnejša različica, ki bo zasedla vrh motorne ponudbe, pa kar 221 kilovatov (300 KM). Vstopno dizelsko izbiro bo predstavljal dvolitrski stroj s 110 kilovati (150 KM), nadenj se bo uvrstila različica s 132 kilovati (180 KM), na vrhu dizelske ekipe pa bomo našli izvedbo, ki zmore 176 kilovatov (240 KM). Poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika bo na voljo devetstopenjska avtomatika, kupci pa bodo lahko izbirali tudi med pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa.

Nabor asistenčnih sistemov med drugim vključuje prilagodljivi tempomat, prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev ter opozarjanje na bližajoča se vozila v križiščih s slabo preglednostjo.

Martin Macarol