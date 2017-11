Poudarki Kljub temu, da je bila njegova družina žrtev nacističnega preganjanja, Peter Schutz ni gojil zamer do članov družine Porsche in Nemcev nasploh.

Porschejev dohodek se je po prihodu Schutza v vodstvo potrojil.

Porsche je hotel 911 žrtvovati in se posvetiti razvoju modelov s spredaj vgrajenim motorjem. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Schutz ni le rešil porscheja 911, ampak ga je celo razširil z novimi različicami. Foto: Porsche Peter Schutz ob porscheju 944 leta 1982. Foto: Porsche Ferry Porsche, Manfred Jantke, Peter Schutz, Norbert Wagner in Dr. Wolfgang Porsche med pogovorom na dirki 24 ur Le Mansa junija 1981. Foto: Porsche Peter Schutz si ogleduje maketo porscheja 956 v razvojnem središču v Weissachu leta 1982. Foto: Porsche Dodaj v

Preminil je človek, ki je rešil porsche 911

Peter Schutz

5. november 2017 ob 15:12

Stuttgart - MMC RTV SLO

Prejšnji konec tedna je v starosti 87 let umrl ameriški avtomobilski podjetnik Peter Schutz, ki je bil zaslužen predvsem za to, da Porsche v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ni ukinil svojega najbolj ikonskega modela, porscheja 911. Zaslužen je tudi za rešitev samega Porscheja kot avtomobilske znamke, ki je bila tedaj v velikih težavah.

Peter Schutz je bil edini Američan, ki so mu kdajkoli zaupali visok položaj v vodstvu stuttgartskega podjetja. Leta 1981 ga je zaposlil sam sin ustanovitelja znamke Ferry Porsche. Mogoče je posebna ironija v tem, da je Schutz preko Kube v ZDA leta 1939, ko je bil star osem let, z družino prišel kot nemški judovski begunec pred nacističnim režimom, ki mu je tedaj zvesto služil prav ustanovitelj Porscheja Ferdinand Porsche.

Avtomobil z značajem

Ko je Schutz nastopil službo v vodstvu, je bil Porsche v hudih eksistenčnih težavah, saj je zaradi padca prodaje v ZDA utrpel prvo izgubo v svoji zgodovini. Vodstvo se je nagibalo k odločitvi, da ukine porsche 911, ki je imel v bistvu zastarel pogonski koncept z motorjem v zadku in mu je prodaja tedaj močno padala. V svoji ponudbi bi tako obdržali le svoje najbolj sodobne modele s spredaj vgrajenimi motorji, kakršen sta bila porscheja 928 in 944, ki pa so se nazadnje izkazali za slepo ulico.

Schutz je kot avtomobilski navdušenec prisluhnil drugim avtomobilskim navdušencem, ki si niso želeli ukinitve ikonskega porscheja, in uspel. Na kritike, da je vožnja porscheja 911 zaradi motorja v zadku in zadnjega pogona nepredvidljiva, zahtevna in nevarna je preprosto odgovoril: "Včasih je zares lahko nekoliko temperamenten, a ima vsaj značaj." Nazadnje ni le rešil porscheja 911 v osnovni obliki, ampak je stuttgartska avtomobilska znamka pod njegovim vodstvom pripravila tudi popularni različici 911 cabriolet in 911 speedster ter razvila danes že kar legendarni štirikolesno gnani porsche 959, ki je tlakoval pot poznejšima porschejema carreri GT in 918 spyderju.

Športni uspehi

Pod Schutzem se je Porsche vrnil tudi na dirkališča. Med letoma 1984 in 1987 je izdeloval turbobencinske motorje za ekipo Formule 1 McLaren TAG, med letoma 1981 in 1987 je sedem let zmagoval na dirki 24 ur Le Mansa, med drugim pa je sodeloval tudi na ameriškem prvenstvu IndyCar.

Osemdeseta leta so tako minila zelo uspešno, niso pa se tako tudi končala, saj je zaradi finančne krize v ZDA leta 1987 hitro padla prodaja na ameriškem trgu, ki ga je Schutz med svojim delovanjem v Porscheju postavljal v ospredje. Schutz je dobil odpoved in 1. januarja 1988 zapustil Stuttgart. Kariero je nadaljeval kot javni govorec in leta 2003 objavil tudi knjigo o učinkovitem vodenju ljudi. Svoje poglede na kadrovanje je že leta 1985 povzel v izjavi za Autoweek: Prave ljudi morate dati na prava mesta, na katerih lahko pokažejo svoje sposobnosti. V ekipi imate lahko najboljšega podajalca na svetu, a če ga boste postavili v obrambo, ne bo nikoli uspešen."

Matija Janežič