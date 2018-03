Umrli bošnjaški izseljenec siromašnim rojakom namenil pol milijona evrov

Ocenite to novico!

Nepričakovana donacija iz Kanade

25. marec 2018 ob 12:17

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Pokojni Bošnjak Agan Hodžić , ki ga je pot s trebuhom za kruhom vodila v Kanado, je v svoji oporoki podružnici dobrodelne organizacije Rdečega križa in dobrodelnemu društvu Merhamet v Bosni in Hercegovini zapustil kar 511.000 evrov. Ta vsota je, kot je izrecno zapisano v oporoki, namenjena nakupu hrane za revne.

Izseljeni Bošnjak, ki se je leta 1930 rodil v vasici na vzhodu BiH-a, je organizacijama po svoji smrti zapustil del svojega bogastva. "Edini pogoj je, da se denar nameni izključno za nakup hrane," je dejala upraviteljica javne kuhinje v starem mestnem jedru Sarajeva, poznana kot teta Zilha.

Njena kuhinja je sicer ena od treh, ki so prejele nepričakovano denarno pomoč iz Kanade. Hodžić je po navedbah upraviteljice to kuhinjo pogosto obiskoval in pomoči potrebnim podarjal denar.

Tisoč obrokov na dan

Javna kuhinja v starem jedru prestolnice je začela delovati leta 1992, gre pa za eno redkih tovrstnih ustanov, kjer lahko ljudje brez kakršne koli predhodne registracije dobijo en skromen topel obrok na dan. Vsak dan jih tu razdelijo približno tisoč.

Ustanova pomoči potrebnim razdeljuje tudi drugo hrano. Po zaslugi Hodžiča bodo lahko prejemniki pomoči zdaj med drugim namesto polovice hlebca kruha na dan dobili celega. Vsako sredo bodo dobili tudi mleko in sadje, pa tudi pakete s kavo, sladkorjem in oljem.

Denarna sredstva, ki jih je namenil pokojni, bodo po oceni upraviteljice kuhinje zadostovala nekje do konca leta.