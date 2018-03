Prenova za bolj uživaška modela razreda C

Mercedes-Benz razred C kupe in kabriolet

22. marec 2018 ob 07:24

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes je pred premiernim nastopom na avtomobilskem salonu v New Yorku pokazal prenovljeni kupe in kabriolet razreda C. Oba prinašata elegantne estetske popravke, novo tehniko in nadgrajeno opremo.

Podobno kot limuzina in karavan, ki smo ju lahko spoznali v Ženevi, sta tudi kupe in kabriolet dobila nove odbijače, nadgrajene žaromete v tehniki LED, novo masko ter zadnje luči z novo grafiko.

Spremembe notranjosti vključujejo nov volanski obroč s površinami, občutljivimi na dotik, 31,2-centimetrski (12,3-palčni) barvni zaslon namesto klasičnih merilnikov, gumb za zagon motorja z vzorcem turbine ter prenovljeno upravljalno enoto za upravljanje multimedijske naprave. Nova je tudi ambientalna osvetlitev, ki ponuja 64 barvnih odtenkov. Poleg tega so nadgradili sistem za glasovno upravljanje Linguatronic ter dodali nove materiale za oblazinjenje in okrasne elemente.

Posodobljena motorna paleta

Ob začetku prodaje bo ponudba obsegala bencinska modela C 200 in C 200 4matic z 1,5-litrskim strojem s 135 kilovati (184 KM) in 280 Nm navora. Obe različici sta opremljeni z 48-voltnim sistemom EQ Boost, ki ob pospeševanju zagotavlja dodatnih 10 kilovatov (14 KM) moči ter s tem prepreči učinek t. i. turbo luknje. S tem strojem kupe do stotice potrebuje 7,9 sekunde ter doseže končno hitrost 239 kilometrov na uro.

Na drugi strani bomo našli dizelski model C 220 d, njegov dvolitrski stroj pa razvije 143 kilovatov (194 KM) in 400 Nm navora. To je dovolj za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v sedmih sekundah ter končno hitrost 240 kilometrov na uro.

Za vse, ki želijo boljše zmogljivosti, bo na voljo AMG-jev C43, ki iz trilitrskega bencinskega motorja V6 iztisne 287 kilovatov (390 KM) in 520 Nm navora. Ta se do stotice izstreli v 4,7 sekunde in doseže hitrost 250 kilometrov na uro.

V Nemčiji bosta prenovljena modela na voljo od julija, pri nas pa malo pozneje.

Martin Macarol