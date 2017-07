Prenovljeni mercedes razreda S sam zapeljal s proizvodne linije

Prikaz avtonomne vožnje

5. julij 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 5. julij 2017 ob 12:45

Sindelfingen - MMC RTV SLO

Prvi prenovljeni mercedes razreda S je sam zapeljal s proivodnega traku. Pri Daimlerju želijo tehnnologijo za avtonmno vožnjo uporabiti tudi v proizvodnji, avtomobili pa bodo nekoč morda kar sami zapeeljali iz tovarne do lastnikovega doma.

Nič posebno nenavadnega ni, da ob predstavitvi kakšnega novega ali korenito prenovljenega modela, le-tega s tekočega traku pospremi kakšen vodilni mož podjetja. To je v navadi tudi pri Mercedesu, a tokrat so na “krst” prenovljenega razreda S poslali, Markusa Schäferja, ki je pri Daimlerju odgovoren za proizvodnjo in dobavno verigo.

V ta namen so posneli video, v katerem Schäfer na obisku v Mercedesovi tovarni v Sindelfingnu sede na sovozniški sedež prenovljene limuzine S 560 4matic. A avtomobil s pomočjo kamer in tipal sam zapelje s proizvodne linije in Schäferja zapelje do 1,5 kilometra oddaljenega prostora za nalaganje.

Na posnetku se lepo vidi učinkovitost sistema, pri čemer pri Mercedesu poudarjajo, da ne gre zgolj za promocijsko potezo, saj v Sindelfingnu preizkušajo delovanje sistema za povečanje avtomatizacije in učinkovitosti proizvodnega obrata.

Sami se bodo pripeljali do lastnika

Schäfer je ob tem povedal, da novi mercedes razreda S postavlja nove standarde za varnost, udobje in povezljivosti ter je že na poti avtonomne vožnje. Samostojna pot nove limuzine od proizvodne linije do prostora za nalaganje kaže, kako bo mogoče asistenčne sisteme uporabljati tudi v proizvodnji. Dodal je še, da bi se lahko v prihodnje avtomobili kar sami zapeljali od proizvodne linije do lastnikovega doma.

Prenovljeni mercedes razreda S bo z osveženo obliko, prevetreno motorno paleto in kopico novih tehnologij, ki omogočajo samostojno prehitevanje, vzdrževanje varnostne razdalje s pomočjo predvidevanja poti v povezavi z navigacijsko napravo ter samodejno zaviranje v sili, prišel v prodajne salone konec tega meseca.

V tekmi velikih treh pa je zdaj na potezi Audi, ki bo prihodnji teden predstavil novo admiralsko ladjo A8. Tako kot v Stuttgartu tudi v Ingolstadtu za novega zastavonošo obljubljajo revolucijo s poudarkom na tehnologijah za avtonomno vožnjo.

Martin Macarol