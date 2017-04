Prenovljeni mercedes razreda S že čez nekaj dni v Šanghaju

Prenova zastavonoše

15. april 2017 ob 08:34

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes bo 19. aprila na avtomobilskem salonu v Šanghaju predstavil prenovljeno admiralsko ladjo. Poleg blagih estetskih sprememb Nemci napovedujejo naprednejše sisteme za avtonomno vožnjo, zmogljivejše motorje in še učinkovitejšo priključno hibridno različico.

19. aprila bo pred svetovno občinstvo prvič zapeljala prenovljena limuzina s trikrako zvezdo, za katero možje iz Stuttgarta radi poudarjajo, da je pojem učinkovitosti in udobja. Ali je to res ali ne, težko sodimo, a Mercedesova admiralska ladja je nedvomno izjemen skupek tehnologije, razkošja in kakovosti. Prenovljeni model, ki je bil prvič predstavljen leta 2013, obljublja veliko novosti na področju pogonskih sklopov, pri katerih bo dobila večjo vlogo elektrifikacija. Premiera na Kitajskem pa priča o pomembnosti tamkajšnjega trga za velike limuzine in celotno avtomobilsko industrijo.

Na trgu že julija

Ena večjih novosti je priključnohibridna različica, ki omogoča do 50 kilometrov vožnje le na elektriko oziroma 17 kilometrov več kot pri aktualnem modelu S500. Tako kot nekateri modeli drugih proizvajalcev je Mercedesov priključni hibrid opremljen s sistemom, ki v enem združuje zaganjalnik, alternator in elektromotor, ter z električno napeljavo z napetostjo 48 voltov. Prenovljeni bodo tudi bolj klasični bencinski in dizelski motorji V6, poleg tega pričakujemo tudi nov biturbo V8, o katerem pa ni še veliko znanega.

Napredek na področju avtonomne vožnje

Z novim modelom razreda E je Mercedes predstavil sistem Active Lane Change Assist, s čimer je vpeljal novo raven avtonomnosti, prenovljeni razred S pa bo še naprednejši. Ponujal bo namreč sistem Distronic Active Proximity Control s funkcijo Acitve Steer Assist, ki s predvidevanjem poti v povezavi z navigacijsko napravo zagotavlja bolj harmonično vzdrževanje varnostne razdalje.

Omenjeni sistemi bodo delovali v povezavi z nadgrajenimi funkcijami Active Lane Change Assist, Active Emergeny Stop Assist ter z izboljšanimi kamerami in tipali, ki bodo dodatno zmanjšali možnost človeške napake pri zaznavanju okolice.

Martin Macarol