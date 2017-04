Prenovljeni mercedes S bo sam pospeševal, zaviral in zavijal

Nove funkcije avtonomne vožnje

8. april 2017 ob 08:05

Stuttgart - MMC RTV SLO

Prenovljeni mercedes S bo predstavljen konec aprila na avtomobilskem salonu v Šanghaiju, naprodaj pa bo od letošnje jeseni. Poleg estetskih popravkov bo prinesel nove funkcije avtonomne vožnje.

Audi z novim A8, ki bo predstavljen v drugi polovici letošnjega leta napoveduje avtonomno vožnjo tretje stopnje. Mercedes, seveda, noče zaostajati in pred prenovo svoje admiralske ladje razkriva prve podrobnosti o novostih, ki jih bo le ta prinesla. Med temi velja omeniti zlasti sistem Active Distance Assist Distronic, ki prilagaja hitrost ne le glede na druge avtomobile in morebitne ovire, temveč tudi glede na ovinke, krožna križišča, križišča in cestninske postaje. Zelo zanimiva je tudi nova različica sistema Active Lane Change Assist, ki bo prav tako premierno predstavljena v prenovljeni limuzini razreda S.

Car-to-X

Sistem Active Distance Assist Distronic za delovanje uporablja podatke navigacijske naprave ter s tem predvideva manevre. Tako ob približevanju cestninskim postajam in križiščem samodejno uravnava hitrost ter delovanje prilagaja tudi glede na izbran vozni program (Eco, Comfort ali Sport). Denimo v načinu Eco se hitrost uravnava v skladu z delovanjem sistema krmiljenja Steering Assist in s tem omogoča visoko raven avtonomne vožnje. Omeniti velja tudi komunikacijo Car-to-X, ki omogoča izmenjavo podatkov z drugimi avtomobili v zvezi z morebitnimi nevarnostmi, kot so prometne nesreče ali druge težave na cesti.

Menjava pasu z vklopom smernika

Prenovljeni razred S bo med drugim opremljen tudi z novo generacijo sistema Active Lane Change Assist, ki deluje na avtocestah in večpasovnih magistralnih cestah (ki jih prepozna navigacijski sistem) pri hitrostih med 80 in 180 kilometrov na uro. Za menjavo voznega pasu zadostuje vklop smernikov, sistem nato s tipali preveri prisotnost drugih vozil in z obračanjem volana samodejno izvede menjavo pasu. Poleg tega so tu še že poznani sistemi, kot je Acitve Speed Limit Assist, ki v sodelovanju z navigacijo ter s prepoznavo prometnih znakov samodejno uravnava hitrost ter sistem stop and go, ki omogoča samodejno ustavljanje in speljevanje v zastojih. Seveda pa ne manjkajo niti sistem Active Emergency Stop Assist, ki samodejno ustavi avtomobil v primeru, da voznik zaspi ali mu postane slabo, sistem za samodejno zaviranje v sili Active Brake Assist ter Remote Parking Assist, ki na ozkih parkirnih prostorih omogoča daljinsko upravljanje avtomobila (naprej in nazaj) prek pametnega telefona.

Martin Macarol