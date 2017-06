Preplah na francoskem vlaku: igralca zamenjali za terorista

Vadil je prizor za svojo vlogo

Ko je sprevodnik s stranišča zaslišal krika "orožje" in "pištola", se je zbal najhujšega in nemudoma obvestil policijo, ki je vlak ustavila. Nato pa se je izkazalo, da je šlo le za igralca, ki se je pripravljal na avdicijo.

Hitri vlak je potoval iz Marseilla v Pariz, ko so se s stranišča zaslišali glasovi v angleščini in nizozemščini, med katerimi je sprevodnik razbral tudi omenjene besede, ki so ga pošteno prestrašile.

Pred dvema letoma je namreč prišlo do streljanja na vlaku blizu mesta Arras na severu Francije, pa tudi sicer je v državi razglašena najvišja stopnja teroristične ogroženosti, zadnji napad pred katedralo Notre-Dame pa se je zgodil prav dan prej.

O incidentu je obvestil železniško družbo, ki je poklicala policijo, v pripravljenosti je bila celo vojska, ko je vlak pripeljal na postajo v mestu Valence. Med tem nenapovedanim postankom na poti so posredovali policisti, prijeli osumljenca in ga odpeljali na zaslišanje.

Izkazalo se je, da je bil preplah lažni, saj je šlo za 35-letnega pariškega igralca, ki se je pripravljal na avdicijo, na stranišče pa se je zaprl zato, ker ni želel motiti svojih sopotnikov v 1. razredu, je poročal BBC.

