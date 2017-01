Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Antonio in Nicole sta se v razmerje zapletla kmalu po njegovi ločitvi od Melanie. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Preplah pri "nič več žurerju" Banderasu, a le ni bil srčni napad

Umirjeno življenje na angleškem podeželju

30. januar 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 12:18

London - MMC RTV SLO

56-letnega Antonia Banderasa so prejšnji teden odpeljali v bolnišnico, potem ko je med telesno vadbo začutil močno bolečino v prsih.

Kot so poročali britanski tabloidi, je španski filmski zvezdnik na svojem domu v Surreyju izvajal vaje za boljšo telesno pripravljenost, nato pa se je v nekem trenutku utrašil, da doživlja srčni napad in poklicali so reševalce. Odpeljali so ga v bolnišnico v bližnjem Chertseyu, kjer so ga zadržali na opazovanju, a ga kmalu odpustili v domačo oskrbo njegove izbranke, 37-letne nizozemske svetovalke za investicije Nicole Kempel.

Antonio Banderas je bil 18 let poročen s hollywoodsko zvezdnico Melanie Griffith, s katero imata 20-letno hčer Stello. Ločila sta se leta 2014. Odkar se je iz Hollywooda preselil na angleško podeželje, Banderas živi veliko bolj umirjeno življenje. "Surrey je čaroben. Nisem več žurer, zato imam tukaj prostor in mir za pisanje ... Delam na več scenarijih," je pred časom povedal za Sunday Times in dodal, da izjemno uživa v kolesarjenju po gozdovih, ki obkrožajo njegov razkošni dvorec, rad tudi opazuje jelene in lisice, ki zaidejo na njegov vrt.

Poleg notranjega miru Antonio tudi v zrelih letih vlaga tudi v izobraževanje: leta 2015 se je vpisal na skrajšani program oblikovanja moških oblačil na ugledem kolidžu Central Saint Martins.

