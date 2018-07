Preporod Lindsay Lohan: od težavne igralke do podjetnice

Igralka počistila s svojo preteklostjo

2. julij 2018 ob 14:16

New York - MMC RTV SLO

Lindsay Lohan, ki ste jo poznali leta 2008, je "mrtva". S temi besedami je hollywoodska igralka in pevka, ki se je v zadnjih letih umaknila z oči javnosti, obračunala s svojo preteklostjo v nedavnem intervjuju za časopis New York Times.

Lohanova, ki danes praznuje 32. rojstni dan, se je spominjala časov, ko je bila redna tema tabloidov. "Zdaj se posvečam poslu, toda nisem v Ameriki, zato nobeden ne ve, kaj počnem; to mi ustreza," je priznala Lohanova, sicer lastnica kluba na plaži v Grčiji. "Lahko se osredotočam na rezultat stvari, ki jih delam," je poudarila podjetnica, igralka in pevka.

Za njo še vedno veliko ljudi misli, da je tisto dekle, ki se rada zabava. "Sem običajna, prijazna oseba. Sem dobra oseba. Nimam več slabih namenov. In moja preteklost mora ostati preteklost. Tudi ljudje jo morajo pozabiti in želim si, da jo nehajo pogrevati, ker je ni več. Mrtva je. In to je zame najpomembneje," je dodala 32-letnica.

Lohanova se zaveda, da ne more spremeniti svoje podobe v javnosti čez noč. Niti ni to njen namen. "Mislim, da je uspeh najboljše maščevanje – in tišina. Ko sem se odločila, da bom spremenila svojo prihodnost, svoje življenje, sem se vprašala, kje je kraj, kjer lahko najdem tišino," je dodala Lohanova.

K spremembi jo je spodbudil incident, ko so kamere zalotile njenega nekdanjega zaročenca Egorja Tarabasova, kako jo je žalil v javnosti. "To se je zgodilo tu – na Mikonosu, na plaži. To je bil trenutek, ko sem zamenjala film in sem si rekla, da bom v celoti prevzela nadzor nad svojim življenjem, odpustila vse in jih znova zaposlila, ko bom pripravljena. In zato sem danes tu, ker sem na tej plaži dobila udarec," je pojasnila Lohanova in nadaljevala: "Rekla sem si, da, če lahko kaj naredim, je, da si priborim to plažo. Da postane moja plaža."

Ko se je končalo njeno razmerje s Tarabasovom, je postavila nove meje za ljudi. "Če se v katerem koli trenutku v življenju počutim v družbi koga ogrožena, ga izločim iz njega. Zelo preprosto. Ne kompliciram. Ker sem po značaju takšna, da skrbim za ljudi in vedno hočem dajati ljudem," je dodala Lohanova.

Ob tem je beseda nanesla tudi na njene starše, ki so jo v različnih intervjujih pogosto osramotili: "Poglejte, nimam nadzora nad svojo družino. Samo nad seboj. S staršema smo v prijateljskih odnosih. Tudi moj oče in mama sta prijatelja. V redu smo."

Lohanova zase pravi, da je v pogovorih za nekaj filmskih projektov in upa, da bo po njih javnost o njej spremenila mnenje. "Vem, kdo sem kot oseba. Nočem, da me sodijo. Moja igra je dobra, moje delo je dobro in rada delam," je zaključila v pogovoru za New York Times (za katerega bi se fotografira samo, če ji plačajo).

Igralka je svojo igralsko kariero začela, ko je bila stara enajst let. Za svoje tri najuspešnejše filme, med katerimi so Past za starše, Zlobna dekleta in Odštekani petek, je v karieri prejela več kot 460 milijonov evrov, toda nepremišljen način življenja je terjal svoj davek. Po nekaterih podatkih je v mlajših letih na teden pustila okoli 337 tisoč evrov samo v hotelu Chateau Mermont v Los Angelesu.

K. K.