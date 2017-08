Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Uporabimo lahko različne vrste rib. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Preprost ribji brodet s škampi

Za ljubitelje rib

14. avgust 2017 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg mešanih rib (škarpena, sipe, škampi), moka, 1,5 dl olivnega olja, 3 žlice sesekljane čebule, 3 stroki česna, 2 dl belega vina, kis, zrna popra, sol, peteršilj, rožmarin, lovor, 4 zreli paradižniki.

Ribe in glavonožce očistimo, narežemo na večje kose, jih pomokamo in popečemo na polovici olja. Popečene ribe prestavimo in na olju na hitro popečemo tudi škampe.

V kozico damo olje in na njem popražimo čebulo. Dodamo česen, nato popečene glavonožce. Prilijemo vino in malo kisa. Dodamo vse dišavnice in nasekljan paradižnik. Nekaj minut kuhamo.

V omako damo popečene kose rib in škampe. Vse skupaj na majhnem ognju kuhamo še 15 minut.