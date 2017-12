Presenečenje! Ana Kurnikova in Enrique Iglesias dobila dvojčka

Ves čas zveze se skrivata pred očmi javnosti

19. december 2017 ob 08:25

Ana Kurnikova in Enrique Iglesias sta par že od leta 2001, a sta se le redko skupaj pojavila v javnosti. Zdaj pa sta se znašla na naslovnicah rumenih revij, saj sta presenetila z novico, da sta postala starša dvojčkov.

36-letna nekdanja teniška zvezdnica je po poročanju ameriškega portala TMZ v soboto v Miamiju rodila dečka in deklico, ki sta ju z Enriquejem poimenovala Nicholas in Lucy. Zanimivo je, da je plavolasi Rusinji, ki je v času teniške kariere veljala za najprivlačnejšo tenisačico ali kar športnico na svetu, uspelo novico, da pričakuje naraščaj, skrivati vseh devet mesecev. "Ana in Enrique se ves čas držita zase, praktično se družita le s sorodniki in nekaj dobrimi prijatelji," je za revijo People povedal neimenovani vir in dodal: "A soseska, v kateri živita, ju ima zelo rada, saj rada pomagata in sodelujeta v dobrodelnih projektih."

Menda nista poročena

To sta prva otroka za 42-letnega španskega glasbenika in 36-letno Ano, ki sta par neverjetno dolgo za zvezdniške navade in razmere. Spoznala sta se namreč daljnega leta 2001, ko je Enrique, sin pevca Julia Iglesiasa, prav Ano povabil, naj nastopi v njegovem videospotu za skladbo Escape. Posnela sta nekaj vročih prizorov in se tudi v resnici zaljubila. Od takrat sta neločljiva. Njunih skupnih fotografij je zelo malo, le redko se o njima pojavi tudi kakšen trač, zato so mediji v preteklosti tudi večkrat ugibali, ali sta poročena ali ne - nazadnje lani, ko so Ano opazili z velikim diamantnim prstanom. A novice o poroki nikoli nista potrdila.

Po koncu kariere le malo drugih zadolžitev

Rusinja daje tudi le malo intervjujev. V enem redkih je leta 2011 za revijo Women's Health dejala, da si otroke močno želi, poroka pa se ji ne zdi pomembna. "Absolutno si želim otroke, biološke ali posvojene. Rada skrbim za druge ljudi. Sem v srečni zvezi, to je vse, kar šteje. Verjamem v popolno predanost, odprtost, zaupanje in spoštovanje partnerja." Ana v svoji teniški karieri sicer ni osvojila nobenega turnirja, najvišje je bila na svetovni lestvici uvrščena na osmo mesto, a je bila zaradi svojega videza vrsto let med najbolj prepoznavnimi športnicami na svetu. Zaradi težav s hrbtom je kariero končala pri rosnih 21 letih. Leta 2011 je kot trenerka sodelovala v ameriški resničnostni oddaij The Biggest Loser.

Enrique je v primerjavi z njo večkrat na očeh javnosti, saj še vedno zelo dejavno nastopa in izdaja albume. Maja se bo prvič ustavil tudi v Areni Stožice v Ljubljani. V svoji dolgi karieri je prodal več kot 130 milijonov izvodov albumov, njegove pesmi pa so bile na vrhu svetovnih glasbenih lestvic več kot 150-krat.

