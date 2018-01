Presenečenje, Ellen Page je poročena!

S plesalko sta par vsaj od poletja

4. januar 2018 ob 08:45

New York - MMC RTV SLO

Kanadska igralka Ellen Page je na družbenem omrežju Instagram naznanila veselo novico: da se je poročila, in sicer z medijsko neznano plesalko Emmo Portner.

"Ne morem verjeti, da lahko to neverjetno žensko kličem moja žena," je igralka zapisala ob fotografiji svoje in Emmine roke, na katerih se bleščita poročna prstana. Pozneje je njen tiskovni predstavnik za revijo People potrdil, da sta se 30-letna igralka in učiteljica plesa iz New Yorka poročili, več podrobnosti pa ni izdal.

Enako fotografijo in podoben zapis je na svojem profilu na Instagramu objavila tudi Emma Portner, ob tem pa dodala še: "Ellen Page, ljubim te!"

Podrobnosti o življenju Emme Portner sicer niso znane. Ameriškim tabloidom je uspelo izbrskati le, da je učiteljica plesa v Broadway Dance Centru, ki se je v ZDA preselila iz Ottawe (Kanada). V preteklosti je med drugim sodelovala z Justinom Biebrom in jo je tako mogoče videti v njegovem videu za skladbo Life Is Worth Living, poleg tega pa je sodelovala pri koreografijah plesnih točk za njegovo turnejo Purpose World Tour.



Prav tako ostaja skrivnost, koliko časa sta Emma in Ellen par in kje sta se spoznali. Ellen je sicer njune skupne fotografije na Instagramu začela objavljati poleti. Predtem je bila igralka dlje časa v zvezi s Samantho Thomas. Da je lezbijka, je Ellen Page razkrila leta 2014 v odmevnem nagovoru na gejevski konferenci Time to THRIVE v Las Vegasu, ko je stopila pred mikrofon in dejala: "Danes sem tukaj, ker sem istospolno usmerjena. In zato, ker lahko morda kaj spremenim."

T. K. B.